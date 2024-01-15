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Попугаи наслаждаются водными процедурами

Попугаи наслаждаются водными процедурами

Автор:
15 января 2024 08:02
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Реакция   вода   животные   позитив   попугай   птицы   раковина   
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Два очаровательных попугая резвятся под струей воды в раковине словно дети. Как мало, оказывается, некоторым птицам нужно для счастья.

Если в вашем доме живут попугайчики, то порадовать их достаточно просто: устройте им водопад, под которым они смогут вдоволь порезвиться и как следует прочистить свои перышки. Для этого нужно всего лишь немного открыть кран и… все! Дальше пернатые «рыбки» сами сделают свое дело.

Именно так сделали хозяева двух пернатых очаровашек из этого видео. Малыши были по-настоящему счастливы.

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Метки: Видео   Реакция   вода   животные   позитив   попугай   птицы   раковина   
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Alex Roland 57 минут назад
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