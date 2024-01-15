Попугаи наслаждаются водными процедурами

Если в вашем доме живут попугайчики, то порадовать их достаточно просто: устройте им водопад, под которым они смогут вдоволь порезвиться и как следует прочистить свои перышки. Для этого нужно всего лишь немного открыть кран и… все! Дальше пернатые «рыбки» сами сделают свое дело.

Именно так сделали хозяева двух пернатых очаровашек из этого видео. Малыши были по-настоящему счастливы.