Школьница спасла морскую свинку от змеи

12-летняя девочка искала свою сбежавшую морскую свинку на заднем дворе дома и, к своему ужасу, обнаружила её в кустах вместе со змеёй. Хищница вцепилась в питомца и собиралась съесть. Школьница схватила змею за хвост и начала раскручивать её вокруг себя. В какой-то момент змея ослабила хватку и питомец был спасён.