Школьница спасла морскую свинку от змеи

714
1
1
В Австралии смелая девочка вступила в бой со змеёй за морскую свинку и вышла победителем.
12-летняя девочка искала свою сбежавшую морскую свинку на заднем дворе дома и, к своему ужасу, обнаружила её в кустах вместе со змеёй. Хищница вцепилась в питомца и собиралась съесть. Школьница схватила змею за хвост и начала раскручивать её вокруг себя. В какой-то момент змея ослабила хватку и питомец был спасён.
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Спасение гигантской морской черепахи на пляже в Австралии
- В Австралии серфер спас оказавшуюся за бортом лодки собаку
- Добрые люди помогли овце избавиться от огромного кома ненужной шерсти
- Молодой отец спас сына от агрессивной двухметровой кобры
- Жительница Австралии сняла питона, сползающего с крыши на дерево
Новости партнёров
реклама