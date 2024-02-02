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Школьница спасла морскую свинку от змеи

Школьница спасла морскую свинку от змеи

Автор:
02 февраля 2024 08:16
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   Видео   Спасение   животные   змея   морская свинка   
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В Австралии смелая девочка вступила в бой со змеёй за морскую свинку и вышла победителем.

12-летняя девочка искала свою сбежавшую морскую свинку на заднем дворе дома и, к своему ужасу, обнаружила её в кустах вместе со змеёй. Хищница вцепилась в питомца и собиралась съесть. Школьница схватила змею за хвост и начала раскручивать её вокруг себя. В какой-то момент змея ослабила хватку и питомец был спасён.

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Метки: Австралия   Видео   Спасение   животные   змея   морская свинка   
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4  комментария
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7k
yahaomsk 52 минуты назад
всё как обычно- у нас с медведями дерутся , в австралии с пауками и змеями
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7k
ДеониS 13 минут назад
"Артемон" уже не тот )))
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35k
БамбарбияКиргуду 18 минут назад
А змея голодная осталась.
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11k
MakDag 36 минут назад
Семью объединило общее горе. Вся Австралия напряженно следит за самочувствием свинки. Наверное снимут 100 серийный сериал, типа "Лесси".
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