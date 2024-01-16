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Попытка достать застрявший в автомате с едой бутерброд

Попытка достать застрявший в автомате с едой бутерброд

Автор:
16 января 2024 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Еда   Прикол   Сэндвич   Юмор   бутерброд   неудача   
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Парень решил достать застрявший в автомате с едой и напитками сэндвич. Его приятель запечатлел попытку.

Складывается ощущение, что автоматы с едой, как и многие люди, работают по настроению: захотел — выдал еду, не захотел — оставил себе. Многие люди сталкивались с таким вот автоматом не в настроении, в котором застряла оплаченная еда.

В этом видео автомат с едой тоже захандрил и не отдал сэндвич. Ребята решили перехитрить машину, скинув на застрявший сэндвич бутылку с газировкой. Но автомат переиграл и их.

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Метки: Видео   Еда   Прикол   Сэндвич   Юмор   бутерброд   неудача   
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Наталья 2 часа назад
Мда
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