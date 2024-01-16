Попытка достать застрявший в автомате с едой бутерброд

Складывается ощущение, что автоматы с едой, как и многие люди, работают по настроению: захотел — выдал еду, не захотел — оставил себе. Многие люди сталкивались с таким вот автоматом не в настроении, в котором застряла оплаченная еда.

В этом видео автомат с едой тоже захандрил и не отдал сэндвич. Ребята решили перехитрить машину, скинув на застрявший сэндвич бутылку с газировкой. Но автомат переиграл и их.