Попытка достать застрявший в автомате с едой бутерброд

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Парень решил достать застрявший в автомате с едой и напитками сэндвич. Его приятель запечатлел попытку.
Складывается ощущение, что автоматы с едой, как и многие люди, работают по настроению: захотел — выдал еду, не захотел — оставил себе. Многие люди сталкивались с таким вот автоматом не в настроении, в котором застряла оплаченная еда.
В этом видео автомат с едой тоже захандрил и не отдал сэндвич. Ребята решили перехитрить машину, скинув на застрявший сэндвич бутылку с газировкой. Но автомат переиграл и их.
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