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Мужчина приготовил плов с огоньком

Мужчина приготовил плов с огоньком

Автор:
31 августа 2023 10:01
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Еда   Прикол   Юмор   курьёзы   плов   самогон   
1846
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Во время приготовления плова мужчина случайно добавил самогон в казан. Дело в том, что герою ролика кто-то сказал, что в бутылке на столе находится вода.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   Еда   Прикол   Юмор   курьёзы   плов   самогон   
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8  комментариев
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519
ruslan d Час назад
Упороть плов дорогого стоит ...
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17k
Голос Вселенной 14 минут назад
У меня у одного вопрос, почему бы не снять решетку и не опустить казан вглубь? Так ведь казан будет более равномерно и больше принимать тепло.....
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6k
Smolny 53 минуты назад
Этот, как его... (волюнтаризм!) Фламбе.
Пилаф по французски.
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23k
hebpat Час назад
спирт выгорит и плов будет безалкогольным, только вряд ли вкусным
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6k
Бу Час назад
не плов, а какая то каша/варево/куляш
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basil pupkin Час назад
Если ваш плов готовиться по другому, прошу не звать меня на ваши скучные поедалки :)
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