Мужчина приготовил плов с огоньком

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Во время приготовления плова мужчина случайно добавил самогон в казан. Дело в том, что герою ролика кто-то сказал, что в бутылке на столе находится вода.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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Пилаф по французски.
Могу пример только такой привести.
Красная рыба. Солим, перчим, заливаем грамм 50 водки. Через 10-12 часов можно есть. Вкуса водки нет вообще.