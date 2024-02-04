Если за вами никогда не бегали каннибалы, то это выглядит так

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Парень рассказывает, как ходит на учёбу в Африке, параллельно убегая от каннибала.
Выглядит эпично. Судя по тому, что кадры дошли до нас, аборигены его не съели.
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Так вот, в Африке таких мест нет.
Люди там живут резкие и крайне нетолерантные, антропологие интересуются мало, так что все племена дикарей-людоедов, которые мешали жить окружающим, там давно уже банально перестреляли их менее дикие соседи.
Да и в целом, если угрожает какая-то реальная опасность, вряд ли первой мыслью будет достать телефон для съемки.
Постановка или опасность уровня "сторож огорода".
Предположу, что аборигены его всё таки догнали, а видео сами отправили, из уважения к ужину.
Теперь можно ждать видео из Москвы, как там студенты, выпив водки, мимо ядерных реакторов ходят на учёбу, убегая от медведей.
Тут нужна мощнейшая полицейская акция, по результатам которой каннибалы должны быть съедены (в соответствии с законами каннибальского племени - нужно уважать чужие законы и обычаи).
Правда, с такими тренировками, у местных не остаётся на олимпиадах ни единого шанса на поражение в соревнованиях по бегу, они наверное даже стоят быстрее, чем я бегу.