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Если за вами никогда не бегали каннибалы, то это выглядит так

Если за вами никогда не бегали каннибалы, то это выглядит так

Автор:
04 февраля 2024 10:15
Сообщество : Юмор
Метки: Африка   Видео   Погоня   Прикол   Юмор   забавно   каннибалы   
1684
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Парень рассказывает, как ходит на учёбу в Африке, параллельно убегая от каннибала.

Выглядит эпично. Судя по тому, что кадры дошли до нас, аборигены его не съели.

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Метки: Африка   Видео   Погоня   Прикол   Юмор   забавно   каннибалы   
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12  комментариев
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4k
AlekZzz 58 минут назад
Первый урок - физкультура)
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6k
Alex 19 секунд назад
Ни фига себе он чешет... Какие там каннибалы, его даже профессиональные бегуны не догонят!
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6k
Lexx 4 минуты назад
Кадры дошли до нас, потому что телефон не вкусный.
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6k
Babangdida 7 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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644
IOF 16 минут назад
Есть хорошая новость. Чтобы дикое племя могло существовать и активно практиковать каннибализм, оно должно жить в ОЧЕНЬ труднодоступном, удаленном и никому не нужном месте. В идеале остров, но бывает что горы или цетр огромных джунглей.
Так вот, в Африке таких мест нет.
Люди там живут резкие и крайне нетолерантные, антропологие интересуются мало, так что все племена дикарей-людоедов, которые мешали жить окружающим, там давно уже банально перестреляли их менее дикие соседи.
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17k
Альф 57 18 минут назад
Шо то подобное, но только в устном виде от деда слыхал. За место каннибала там были волки, но всё же
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1k
Алексей 22 минуты назад
Неподвижная рука, а тем более вытянутая очень сильно мешает при беге.
Да и в целом, если угрожает какая-то реальная опасность, вряд ли первой мыслью будет достать телефон для съемки.
Постановка или опасность уровня "сторож огорода".
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17k
Kucher Час назад
При этом не забывает снимать видео и комментировать.
Предположу, что аборигены его всё таки догнали, а видео сами отправили, из уважения к ужину.

Теперь можно ждать видео из Москвы, как там студенты, выпив водки, мимо ядерных реакторов ходят на учёбу, убегая от медведей.
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9k
Бритва Час назад
кстати, берегитесь: африка выходит в интернет
будет ещё больше айтишников, тиктокеров, 3д-шников и прочих специалистов. Лентяи проиграют конкуренцию
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9k
Бритва Час назад
так вот почему африканцы быстрее всех бегают
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8k
Pravednik84 Час назад
Жуть!
Тут нужна мощнейшая полицейская акция, по результатам которой каннибалы должны быть съедены (в соответствии с законами каннибальского племени - нужно уважать чужие законы и обычаи).
Правда, с такими тренировками, у местных не остаётся на олимпиадах ни единого шанса на поражение в соревнованиях по бегу, они наверное даже стоят быстрее, чем я бегу.
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7k
Alex Час назад
Заодно и бегать научится )
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