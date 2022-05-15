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Типичный "простой" рецепт из интернета

Типичный "простой" рецепт из интернета

Автор:
15 мая 2022 09:57
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: Рецепт   Юмор   видео   забавно   прикол   продукты   
368
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Обожаю такие рецепты, в которых все сводится к тому, что у вас в холодильнике завалялся кусочек мраморной говядины, баночка икры и бутылочка красного сухого вина.

За такую чистку картошки хочется руки вырвать.

Источник:

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Метки: Рецепт   Юмор   видео   забавно   прикол   продукты   
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4  комментария
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665
GROMOZEKA Полчаса назад
«Три крупные картофелины, путем очистки превращаем в горох»
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6k
au3 20 минут назад
Действительно картофель надо чистить 6 действиями вырезая параллелепипед.
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13k
K7OO Полчаса назад
Это классика. Называется "каша из топора".
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68k
Доктор Джонс Полчаса назад
Так еще и электроэнергия откуда-то взялась...
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