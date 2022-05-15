Типичный "простой" рецепт из интернета

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Обожаю такие рецепты, в которых все сводится к тому, что у вас в холодильнике завалялся кусочек мраморной говядины, баночка икры и бутылочка красного сухого вина.
За такую чистку картошки хочется руки вырвать.
Источник:
АНТИФИШКИ
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