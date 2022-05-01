Ох, уж эти блогеры: пранк над мамой

245
1
1
Девушка сняла на видео, как мама отреагирует на наглую ложь, которую можно только придумать.
У мамы такой заразительный смех, невозможно не рассмеяться)
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- С такими помощниками и врагов не надо
- Улыбочку: безобидный розыгрыш девушки
- Парни подшутили над спящим другом
- Пока тёплый: неудачная попытка разыграть собак
- Пожилой шутник напугал приятеля
Новости партнёров
проснулся, умылся поел, включил телефон рассказал на камеру как ты проснулся умылся и поел, пересказал старый анекдот как историю из жизни которая как будто случилась с тобой, залил видос в интернет на свой канал и пошел дальше бездельничать пока твои зрители тебе просмотры набивают