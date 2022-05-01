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Ох, уж эти блогеры: пранк над мамой

Ох, уж эти блогеры: пранк над мамой

Автор:
01 мая 2022 10:07
Сообщество : Юмор
Метки: prank   Юмор   видео   дочь и мать   забавно   прикол   розыгрыш   
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Девушка сняла на видео, как мама отреагирует на наглую ложь, которую можно только придумать.

У мамы такой заразительный смех, невозможно не рассмеяться)

Источник:

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Метки: prank   Юмор   видео   дочь и мать   забавно   прикол   розыгрыш   
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34k
Опаньки Час назад
контент, который мы заслужили
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2k
Copycat 18 минут назад
А что нужно успевать дармоеду блогеру?

проснулся, умылся поел, включил телефон рассказал на камеру как ты проснулся умылся и поел, пересказал старый анекдот как историю из жизни которая как будто случилась с тобой, залил видос в интернет на свой канал и пошел дальше бездельничать пока твои зрители тебе просмотры набивают
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14k
Вася Полчаса назад
блиа.. уровень кривога зеркала для домохозяек.. надписи ещё свои тупые добавили олигофрены ыыыыы
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3k
Ау Час назад
Реакция мамы бесподобна
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