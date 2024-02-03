В Красноярске рыбака унесло на оторвавшейся льдине

691
1
1
Сегодня около 9 утра в дежурную часть МУ МВД России «Красноярское» поступило сообщение от жительницы Свердловского района, что она стала свидетельницей необычного происшествия.
Предположительно, мужчину унесло течением реки. Сейчас правоохранители совместно со спасателями обследуют акваторию Енисея и прибрежную территорию. Пока поиски результатов не дали.
Источник:
Ссылки по теме:
- Неожиданный гость в лодке рыбаков
- Французские фермеры раскидали гнилое сено по McDonald’s
- Рыбак впечатлил приятелей своим уловом
- На новогодней ярмарке в Бельгии на людей рухнула 20-метровая елка
- Дикторы японского ТВ зачитывают криминальную сводку
Новости партнёров
реклама
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
Eсли оставите контакты, тo я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте в личных сообщениях свои контакты. Я верну 100%!
Пополните, пожалуйста, номер телефона на любую сумму: +7-950-633-74-20 (я могу выводить деньги с телефона на свою карту без комиссии)
Заранее Вам большое человеческое спасибо.
"Уважаемые радиослушатели! Сегодня в Финском заливе стартовала кругосветная зимняя рыбалка"