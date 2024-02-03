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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1176 постов • 49 подписчиков подписаться
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В Красноярске рыбака унесло на оторвавшейся льдине

В Красноярске рыбака унесло на оторвавшейся льдине

Автор:
03 февраля 2024 11:48
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Красноярский   Рыбак   льдина   новости   унесло   
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Сегодня около 9 утра в дежурную часть МУ МВД России «Красноярское» поступило сообщение от жительницы Свердловского района, что она стала свидетельницей необычного происшествия.


Предположительно, мужчину унесло течением реки. Сейчас правоохранители совместно со спасателями обследуют акваторию Енисея и прибрежную территорию. Пока поиски результатов не дали.

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Метки: Видео   Красноярский   Рыбак   льдина   новости   унесло   
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10  комментариев
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24k
сеньор Леонсио 41 минуту назад
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0
Игорь Минуту назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, больше негде...

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего.
От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

Eсли оставите контакты, тo я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте в личных сообщениях свои контакты. Я верну 100%!

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Заранее Вам большое человеческое спасибо.
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62k
hpgjzsorqzo4 8 минут назад
Жизнь меняют на кильку , хотя это выбор каждого.
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20k
sos1960sos 9 минут назад
На стоячей льдине троллингом не половишь...
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35k
Teodor 16 минут назад
Да ХЗ при таком качестве записи это может оказаться и кучей мусора. А если и рыбак, так он явно не паникует - небось позвонил своим и его быстренько забрали, вот поиск и не дал результатов...
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1k
Александр Ломовицкий 21 минуту назад
Ссылка coub.com
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Александр Ломовицкий 21 минуту назад
Ссылка coub.com
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1k
Александр Ломовицкий 21 минуту назад
Ссылка coub.com
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1k
b1r1da Полчаса назад
Ну и хрен с ним. Все равно мозгов у рыболовов нет. Они каждый год на льдинах катаются
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17k
Поручик Полчаса назад
В Питере даже анекдот на эту тему есть:
"Уважаемые радиослушатели! Сегодня в Финском заливе стартовала кругосветная зимняя рыбалка"
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