Неожиданный гость в лодке рыбаков

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Мужчина запечатлел двух рыбаков, перебравших с горячительными напитками. Рыболовы погуляли настолько хорошо, что не заметили появление в лодке незваного гостя.
Словно кота с кровати прогнал.
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