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Неожиданный гость в лодке рыбаков

Неожиданный гость в лодке рыбаков

Автор:
18 сентября 2023 09:16
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Рыбак   в мире   животные   рыбалка   
2468
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Мужчина запечатлел двух рыбаков, перебравших с горячительными напитками. Рыболовы погуляли настолько хорошо, что не заметили появление в лодке незваного гостя.

Словно кота с кровати прогнал.

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Метки: Видео   Прикол   Рыбак   в мире   животные   рыбалка   
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13  комментариев
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4k
вася васильев 36 минут назад
Чемодан убежал!!!)))))
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247
AlexWoyz 18 минут назад
крокодильчик только пригрелся, а тут эти с камерой..
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5k
satra 23 минуты назад
Ссылка coub.com
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49k
Элек Мек Полчаса назад
Встали рано,не выспались,вот и сморило))))
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18k
Александр 44 минуты назад
Не только в России, рыбалка утомительное дело.

Не только в России, рыбалка семейное мероприятие... кудаж без любимой тещи?
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27k
Егор 45 минут назад
Гена с рыбаками бухал.
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18k
Alex ASK 46 минут назад
Пьяные рыбаки ночью поймали русалку.
На утро оказалось, что это сом, и всем стало стыдно
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15k
Kostick Час назад
ящурка погреться залезла, подумаешь)))
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1k
Лютый вам Бетховен Час назад
Кайман?
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