Арахнофобов просим удалиться от экранов: на Бали нашествие огромных пауков

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На кадрах видно, что огромная стена из пауков растянулась вдоль обочины дороги перед заброшенными зданиями, через деревья и линии электропередач. По словам автора ролика, это самое необычное и худшее зрелище в её жизни.
Пользователи сети негодуют — комментаторы нелестно отзываются о паучьем царстве.
"Мое сердце учащенно бьется. Тот факт, что Бали ничего не сделал по этому поводу, не является нормальным. Это ужасно", — пишет один из них
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