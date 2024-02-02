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Арахнофобов просим удалиться от экранов: на Бали нашествие огромных пауков

Арахнофобов просим удалиться от экранов: на Бали нашествие огромных пауков

Автор:
02 февраля 2024 09:48
Сообщество : Животные
Метки: Арахнофобия   Видео   бали   в мире   насекомые   паук   
892
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На кадрах видно, что огромная стена из пауков растянулась вдоль обочины дороги перед заброшенными зданиями, через деревья и линии электропередач. По словам автора ролика, это самое необычное и худшее зрелище в её жизни.

Пользователи сети негодуют — комментаторы нелестно отзываются о паучьем царстве.

"Мое сердце учащенно бьется. Тот факт, что Бали ничего не сделал по этому поводу, не является нормальным. Это ужасно", — пишет один из них

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Метки: Арахнофобия   Видео   бали   в мире   насекомые   паук   
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2  комментария
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62k
pynh 51 минуту назад
Они не ядовитые. Просто противные =)
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826
Шурман 48 минут назад
Ну судя по тому как она лыбой работает то не все так плохо на сегодняшний день . Я бы ей билет на самолет предложил с серебристым крылом :)
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