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Паре из Англии ночью в дверь позвонил огромный паук

Паре из Англии ночью в дверь позвонил огромный паук

Автор:
03 августа 2023 07:59
Метки: Великобритания   Видео   Прикол   в мире   люди   паук   
1283
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1
Семейную пару из Великобритании разбудил звонок крупного паука в дверь.

Источник:

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Метки: Великобритания   Видео   Прикол   в мире   люди   паук   
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6  комментариев
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20k
scorpick 2 часа назад
Умудрилось нажать на кнопку звонка?
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1k
Олег 8 минут назад
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 8 минут назад
Дратути)
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4k
Enigma Kuutar 16 минут назад
Саня, открой!
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1k
Polotenchick Полчаса назад
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7k
vasilykopkov 44 минуты назад
Ну, конечно паук ничего не нажимал.
Просто сработал детектор движения камеры...
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