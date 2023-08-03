Паре из Англии ночью в дверь позвонил огромный паук

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Семейную пару из Великобритании разбудил звонок крупного паука в дверь.
Джон Вуд и его жена Ребекка отдыхали в Озерном крае, когда в три часа ночи кто-то позвонил в дверь их дома. Установленное на телефоне приложение разбудило спящих Вудов и уведомило пару о том, что сработал детектор на двери. Когда 35-летний Джон стал проверять видеотрансляцию, рассчитывая увидеть на записи воров или хулиганов, он не обнаружил там людей. К его удивлению, в объективе был только огромный паук. Членистоногое умудрилось нажать на кнопку звонка одной из восьми лапок.
«Была середина ночи, мы были в кровати. Мы подумали, что кто-то пытается забраться в дом, пока нас нет. А потом мы увидели ползущего паука, похожего на пришельца. Моя жена заметила его первой, он очень напугал ее, она запаниковала и теперь не хочет возвращаться домой. Наш сын считает, что там поселился "чужой"», — рассказал Вуд.
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