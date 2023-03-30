Муравьи похитили таракана

979
1
1
Ничего необычного, просто муравьи тащат таракана за усы в неизвестном направлении. Продолжайте листать ленту.
Повезло, что только в одну сторону тащат.
Источник:
Ссылки по теме:
- Дёшево и сердито: пчеловод защищает своих пчёл от шершней
- Похищение смартфона из магазина пошло не по плану
- Необычный олень, похожий на мутанта
- Мужчина обнаружил в теле паука неожиданного гостя
- Девушка с впечатляющим размером языка
Новости партнёров
Хе хе, как раз в известном )))) на свою кухню для разделки, излишки в закрома ))