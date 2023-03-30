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Муравьи похитили таракана

Муравьи похитили таракана

Автор:
30 марта 2023 08:04
Метки: в мире   муравьи   насекомые   необычно   похищение   таракан   
979
1
1

Ничего необычного, просто муравьи тащат таракана за усы в неизвестном направлении. Продолжайте листать ленту.

Повезло, что только в одну сторону тащат.

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Метки: в мире   муравьи   насекомые   необычно   похищение   таракан   
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6  комментариев
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2k
Оксид Бетона Час назад
Вот это мужики! Вот это кормильцы! Целого мамонта домой притащили!
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3k
Ежик 18 минут назад
Пошли домой, пьянь! Опять нажрался!
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4k
Алекс Таворотов 21 минуту назад
2 бидила- это сила
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5k
vasilykopkov 50 минут назад
Пьяного приятеля до дому тащат, друганы....
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133
Maikl Час назад
".......муравьи тащат таракана за усы в неизвестном направлении."

Хе хе, как раз в известном )))) на свою кухню для разделки, излишки в закрома ))
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24
wgw Час назад
Просыпается утром муравей под танком. Б.л.я,,, чего толко по пьяни не притащишь.
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