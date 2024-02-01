Рыжий подстрекатель шепнул что-то на ухо и спровоцировал драку

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Двое котиков, очевидно, точили зуб друг на друга, и третий, рыжий прохиндей, подлил масла в огонь, шепнув что-то на ухо одному из них. После этого драка была неизбежна.
Что же такого сказал пушистый подстрекатель?
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