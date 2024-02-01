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Сообщество Без кота и жизнь не та 1970 постов • 499 подписчиков подписаться
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Рыжий подстрекатель шепнул что-то на ухо и спровоцировал драку

Рыжий подстрекатель шепнул что-то на ухо и спровоцировал драку

Автор:
01 февраля 2024 08:08
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   кот   кошка   подстрекатель   шепнул   
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Двое котиков, очевидно, точили зуб друг на друга, и третий, рыжий прохиндей, подлил масла в огонь, шепнув что-то на ухо одному из них. После этого драка была неизбежна.

Что же такого сказал пушистый подстрекатель?

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Метки: Видео   животные   кот   кошка   подстрекатель   шепнул   
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1  комментарий
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Alex 2 часа назад
"А еще он тебе назвал земляным червяком"
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