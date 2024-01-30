FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 1962 поста • 499 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
Кошка внесла финальные штрихи в строительство дороги

Кошка внесла финальные штрихи в строительство дороги

Автор:
30 января 2024 11:02
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Юмор   дорожка   животные   забавно   кошка   след   стройка   
1041
1
1


Француз хотел похвастаться перед знакомыми и заснять результат своей работы. Но в этот самым момент кошка решила, что дорожке не хватает немного творческого подхода.

Так даже стало красивее. Надеюсь, всё так и осталось!)


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Видео   Юмор   дорожка   животные   забавно   кошка   след   стройка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
176
ruslan d 2 часа назад
Шикарный дизайн
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Flint 13 минут назад
Вот тебе и сильвупле, Като!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
pynh 2 часа назад
Такая себе "дорога" в стену.
(с) зануда-кун
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
334
Виталий Кассандров 2 часа назад
А на этой картинке можно увидеть, самые древние отпечатки лапок наших домашних питомцев. Относится уже к древней Индейской цивилизации.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Твоя совесть

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

73559



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Колючка Эббота. Россияне придумывают мемы про Техасскую народную республику
Колючка Эббота. Россияне придумывают мемы про Техасскую народную республику
Мемы из соцсетей. Свежак за 28 января
Мемы из соцсетей. Свежак за 28 января
Набирающие популярность в сообществах
Чемпиона России по боксу расстреляли из-за ревности к жене
Чемпиона России по боксу расстреляли из-за ревности к жене
Хищная пиявка с острова Борнео
Хищная пиявка с острова Борнео
Свобода от комиссий за переводы и платежи
Свобода от комиссий за переводы и платежи
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Опять мама не дала разбогатеть

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Юмор#машина#ДТП#авто аварии#Россия#новости#СССР#улыбнуло#Ynews
#фото#автомобили#интересно#люди#история#интересное#факты#собака#смертельное ДТП#Разное
#в мире#автомир#Прикол#аварии#позитив#милота#забавно#полиция#Автовсячина#Реакция
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас Неугомонный котофей навел суету Неугомонный котофей навел суету Отчаянная попытка помыть кота Отчаянная попытка помыть кота Чем занимаются кошки, пока хозяев нет дома Чем занимаются кошки, пока хозяев нет дома Кот и его личный лифт в виде ведра&nbsp; Кот и его личный лифт в виде ведра  От любви до ненависти один шаг: котики внезапно устроили драку От любви до ненависти один шаг: котики внезапно устроили драку

На что жалуетесь?

Вернуться