Кошка внесла финальные штрихи в строительство дороги

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Француз хотел похвастаться перед знакомыми и заснять результат своей работы. Но в этот самым момент кошка решила, что дорожке не хватает немного творческого подхода.
Так даже стало красивее. Надеюсь, всё так и осталось!)
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(с) зануда-кун