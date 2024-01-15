FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 1916 постов • 493 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
Отчаянная попытка помыть кота

Отчаянная попытка помыть кота

Автор:
15 января 2024 10:17
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Юмор   животные   забавно   кот   кошка   мытье   
1185
1
1

В Сети можно найти много видео, в котором послушные и спокойные котики принимают водные процедуры. Но мы то знаем, как обстоят дела на самом деле. Вода и коты — понятия не совместимые. Девушка сообразила себе защитный костюм и рискнула помыть своего кота.

Получилось ли у нее? Давайте посмотрим вместе.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Видео   Юмор   животные   забавно   кот   кошка   мытье   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
hairov Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
Aleksandr 11 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Aleks 16 минут назад
Второй черный в ах.уях на заднем плане в ожидании своей очереди
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Aleks 18 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
KotSkripaley 18 минут назад
Берёте мешок, засовываете кота и в стиралку его. Ставите режим "ручная стирка" и всё. Делов то на копейку...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alex 20 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
811
Алексей Полчаса назад
Ага, а как должен себя чувствовать кот, когда его поместили в посудину для помывки трупов ) ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Сергей 43 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Lehoia 50 минут назад
В Чечню его отправить надо на месяц.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
..: Атеист :.. Час назад
Кота в кухонной раковине??? Мдя, чистюли, мля))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

458248



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Россию обвинили в закрытии завода по производству богемского стекла KVETNA в Чехии
Россию обвинили в закрытии завода по производству богемского стекла KVETNA в Чехии
В Шушарах горит огромный склад Wildberries
В Шушарах горит огромный склад Wildberries
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Китайская OrienSpace запустила в космос одну из мощнейших ракет на твёрдом топливе
Китайская OrienSpace запустила в космос одну из мощнейших ракет на твёрдом топливе
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Первый рабочий день после праздников

Лучшие демотиваторы
Этим больше не наливать

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#кот#СССР#США#собака#кино#подборка
#животные#люди#интересное#забавно#Реакция#познавательно#природа#соцсети#работа
#факты#Юмор#Россия#позитив#в мире#Прикол#кошка#шоу бизнес#полиция
Китайская OrienSpace запустила в космос одну из мощнейших ракет на твёрдом топливе Китайская OrienSpace запустила в космос одну из мощнейших ракет на твёрдом топливе Успешная кошачья синхронизация Успешная кошачья синхронизация Самый непредсказуемый кот Самый непредсказуемый кот Работник мастерской не оценил сюрприз кота Работник мастерской не оценил сюрприз кота Агрессивные звуки шокировали Барсика Агрессивные звуки шокировали Барсика Кошачий сон стал реальностью Кошачий сон стал реальностью

На что жалуетесь?

Вернуться