Отчаянная попытка помыть кота

В Сети можно найти много видео, в котором послушные и спокойные котики принимают водные процедуры. Но мы то знаем, как обстоят дела на самом деле. Вода и коты — понятия не совместимые. Девушка сообразила себе защитный костюм и рискнула помыть своего кота.