Отчаянная попытка помыть кота

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В Сети можно найти много видео, в котором послушные и спокойные котики принимают водные процедуры. Но мы то знаем, как обстоят дела на самом деле. Вода и коты — понятия не совместимые. Девушка сообразила себе защитный костюм и рискнула помыть своего кота.
Получилось ли у нее? Давайте посмотрим вместе.
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