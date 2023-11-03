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Сообщество Без кота и жизнь не та 1788 постов • 486 подписчиков подписаться
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Кошка любит бегать за брошенной игрушкой и приносить её хозяину

Кошка любит бегать за брошенной игрушкой и приносить её хозяину

Автор:
03 ноября 2023 11:31
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   забавно   игра   кошка   развлечения   
910
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Приносить хозяину мячик и другие игрушки в основном свойственно собакам. Однако и среди котиков встречаются любители подобных развлечений.

Похоже, что в прошлой жизни собакой была.

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Метки: Видео   животные   забавно   игра   кошка   развлечения   
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2  комментария
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3k
Роман 2 часа назад
У меня был такой :)
Пока был молодой то таскал игрушки, но с возрастом познал дзэн и перестал приносить.
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16k
Majul 2 часа назад
Два мейн-куна дома, девочка и мальчик, у мальчика любимая игра так же носить игрушку, часми готов бегать и приносить обратно )
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Fidel

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