Кошка любит бегать за брошенной игрушкой и приносить её хозяину

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Приносить хозяину мячик и другие игрушки в основном свойственно собакам. Однако и среди котиков встречаются любители подобных развлечений.
Похоже, что в прошлой жизни собакой была.
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Пока был молодой то таскал игрушки, но с возрастом познал дзэн и перестал приносить.