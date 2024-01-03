От любви до ненависти один шаг: котики внезапно устроили драку

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От любви до ненависти один шаг или одно неверное движение лапкой, как у котиков из этого видео. Настроение кошки внезапно изменилось, и она решила устроить драку. А ее пушистый приятель, в свою очередь, не стал уступать.
Что ж. Такое иногда случается. Скорее всего, котики помирятся так же быстро, как и поссорились. Ведь правило с ненавистью и любовью работает и в обратную сторону.
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