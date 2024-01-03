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Сообщество Без кота и жизнь не та 1890 постов • 493 подписчика подписаться
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От любви до ненависти один шаг: котики внезапно устроили драку

От любви до ненависти один шаг: котики внезапно устроили драку

Автор:
03 января 2024 09:47
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Юмор   драка   животные   забавно   кот   кошка   любовь   
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От любви до ненависти один шаг или одно неверное движение лапкой, как у котиков из этого видео. Настроение кошки внезапно изменилось, и она решила устроить драку. А ее пушистый приятель, в свою очередь, не стал уступать.

Что ж. Такое иногда случается. Скорее всего, котики помирятся так же быстро, как и поссорились. Ведь правило с ненавистью и любовью работает и в обратную сторону.

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Метки: Видео   Юмор   драка   животные   забавно   кот   кошка   любовь   
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