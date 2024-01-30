Скушай лимончик⁠⁠: такса познала вкус предательства

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Такса узнала, какой на вкус лимон, однако была не слишком рада этому. За такую подставу хозяйку можно и без тапок оставить!
Собаки хороши в том числе и тем, что они безоговорочно доверяют нам. Однако некоторые люди не могут похвастаться тем, что оправдывают их доверие.
Такса с нетерпением ждала от хозяйки вкусняшки, с восхищением глядя на, как она думала, вкусняшку у нее в руках. Но когда собачка наконец получила столь желанную «вкусняшку», то тут же познала горький (в этом случае кислый) вкус предательства.
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