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Скушай лимончик⁠⁠: такса познала вкус предательства

Скушай лимончик⁠⁠: такса познала вкус предательства

Автор:
30 января 2024 07:42
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Реакция   животные   лимон   собака   такса   
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Такса узнала, какой на вкус лимон, однако была не слишком рада этому. За такую подставу хозяйку можно и без тапок оставить!

Собаки хороши в том числе и тем, что они безоговорочно доверяют нам. Однако некоторые люди не могут похвастаться тем, что оправдывают их доверие.

Такса с нетерпением ждала от хозяйки вкусняшки, с восхищением глядя на, как она думала, вкусняшку у нее в руках. Но когда собачка наконец получила столь желанную «вкусняшку», то тут же познала горький (в этом случае кислый) вкус предательства.

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Метки: Видео   Реакция   животные   лимон   собака   такса   
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Александр Шевченко 7 минут назад
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