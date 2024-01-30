Скушай лимончик⁠⁠: такса познала вкус предательства

Собаки хороши в том числе и тем, что они безоговорочно доверяют нам. Однако некоторые люди не могут похвастаться тем, что оправдывают их доверие.

Такса с нетерпением ждала от хозяйки вкусняшки, с восхищением глядя на, как она думала, вкусняшку у нее в руках. Но когда собачка наконец получила столь желанную «вкусняшку», то тут же познала горький (в этом случае кислый) вкус предательства.