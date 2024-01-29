Момент перехода на цветное телевещание в разных странах

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Как в разных странах телеканалы переключались с чёрно-белого изображения на цветное в прямом эфире.
Исторический момент
Черно-белое телевидение становится цветным.
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А цветной родители купили, когда мне уже лет 10 было).
С 1 января 1978 года все программы Центрального Телевидения начали передаваться в цвете.
Белый это не цвет!
Да что ты говоришь! Белый это цвет!
Белый это таки не цвет!
Хорошо, пойдем спросим у ребе.
Ребе их выслушал и говорит:
Вопрос сложный, мне надо посмотреть, что Тора говорит по этому поводу. Приходите завтра.
На следующий день приходят они к ребе:
Я посмотрел: согласно Торе, белый это таки цвет.
Вышли они от ребе. Первый еврей тогда и говорит:
Хорошо, пусть белый это цвет. Но чёрный точно не цвет!
Это чёрный-то не цвет?!
Да, чёрный не цвет!
Пойдем назад к ребе!
Приходят в синагогу:
Ребе, рассудите, чёрный это цвет или не цвет?
На следующий день ребе отвечает:
Да, согласно Торе, чёрный это цвет.
Выходят евреи от ребе. Второй и говорит первому:
Вот видишь, белый это цвет и чёрный это цвет. Значит, я таки продал тебе цветной телевизор!