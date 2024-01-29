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Момент перехода на цветное телевещание в разных странах

Момент перехода на цветное телевещание в разных странах

Автор:
29 января 2024 10:28
Метки: Видео   изображение   интересно   телевизор   цветное   черно-белое   
1693
1
1

Как в разных странах телеканалы переключались с чёрно-белого изображения на цветное в прямом эфире.

Исторический момент

Черно-белое телевидение становится цветным.

Источник:

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Метки: Видео   изображение   интересно   телевизор   цветное   черно-белое   
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17  комментариев
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3k
Едондер пуп Час назад
То есть, до этого перехода кто-то покупал цветные телевизоры и смотрел ч/б передачи, ждал исторического момента?
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14k
gavrosh 5 минут назад
Батя рассказывал: когда объявили о цветном вещании, все вечером собрались перед телеком, а оно чёрно-белое). Оказывается ещё и телевизор нужен другой.)
А цветной родители купили, когда мне уже лет 10 было).
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3k
WELL 48 минут назад
1 октября 1967 года в СССР началось регулярное цветное телевещание по системе SÉCAM. Первая широковещательная цветная телепередача по этому стандарту в СССР состоялась 7 ноября 1967 года из ОСЦТ-3, оборудованной аппаратурой французской фирмы «Томсон-ЦСФ».
С 1 января 1978 года все программы Центрального Телевидения начали передаваться в цвете.
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2k
Alex 51 минуту назад
Спорят два еврея:
Белый это не цвет!
Да что ты говоришь! Белый это цвет!
Белый это таки не цвет!
Хорошо, пойдем спросим у ребе.
Ребе их выслушал и говорит:
Вопрос сложный, мне надо посмотреть, что Тора говорит по этому поводу. Приходите завтра.
На следующий день приходят они к ребе:
Я посмотрел: согласно Торе, белый это таки цвет.
Вышли они от ребе. Первый еврей тогда и говорит:
Хорошо, пусть белый это цвет. Но чёрный точно не цвет!
Это чёрный-то не цвет?!
Да, чёрный не цвет!
Пойдем назад к ребе!
Приходят в синагогу:
Ребе, рассудите, чёрный это цвет или не цвет?
На следующий день ребе отвечает:
Да, согласно Торе, чёрный это цвет.
Выходят евреи от ребе. Второй и говорит первому:
Вот видишь, белый это цвет и чёрный это цвет. Значит, я таки продал тебе цветной телевизор!
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34k
Юрий Час назад
У нас даже художественные фильмы переходили с ч\б на цветное во время показа....


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62k
pynh Час назад
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