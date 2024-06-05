Портативный модульный телевизор 1989 года

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В 1988/1989 году был представлен цветной портативный модульный телевизор Sony FDL-330S. Вот как он выглядел.
Многие компании тратят огромные суммы на рекламу и раскрутку своих товаров. Придумывают запоминающиеся лозунги, дизайны, устраивают коллаборации или же выпускают необычные продукты.
Например, компания Sony 35 лет назад выпустила портативный модульный телевизор. Его можно было разделить на 4 части: цветной дисплей, динамик, отсек для аккумулятора и ТВ-тюнер. Комплекта батареек хватало на 23-30 минут работы. Осторожно, звук может вызвать приступ неконтролируемой ностальгии.
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А придержала бы Сонька свою жадность, не ломила бы цены, глядишь, и до сих пор бы что-то выпускала...