Портативный модульный телевизор 1989 года

Многие компании тратят огромные суммы на рекламу и раскрутку своих товаров. Придумывают запоминающиеся лозунги, дизайны, устраивают коллаборации или же выпускают необычные продукты.

Например, компания Sony 35 лет назад выпустила портативный модульный телевизор. Его можно было разделить на 4 части: цветной дисплей, динамик, отсек для аккумулятора и ТВ-тюнер. Комплекта батареек хватало на 23-30 минут работы. Осторожно, звук может вызвать приступ неконтролируемой ностальгии.