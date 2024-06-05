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Портативный модульный телевизор 1989 года

Портативный модульный телевизор 1989 года

Автор:
05 июня 2024 08:56
Метки: sony   Видео   в мире   интересно   модульный телевизор   телевизор   
943
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1

В 1988/1989 году был представлен цветной портативный модульный телевизор Sony FDL-330S. Вот как он выглядел.

Многие компании тратят огромные суммы на рекламу и раскрутку своих товаров. Придумывают запоминающиеся лозунги, дизайны, устраивают коллаборации или же выпускают необычные продукты.

Например, компания Sony 35 лет назад выпустила портативный модульный телевизор. Его можно было разделить на 4 части: цветной дисплей, динамик, отсек для аккумулятора и ТВ-тюнер. Комплекта батареек хватало на 23-30 минут работы. Осторожно, звук может вызвать приступ неконтролируемой ностальгии.

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Метки: sony   Видео   в мире   интересно   модульный телевизор   телевизор   
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3  комментария
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13k
добрыйдух 37 минут назад
В те времена - расцвет выпуска радиоприёмников, у Соньки было столько разновидностей форм, корпусов, форм-факторов...
А придержала бы Сонька свою жадность, не ломила бы цены, глядишь, и до сих пор бы что-то выпускала...
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234k
Rusbond 40 минут назад
Я в 85м поступил в институт, мхти, летом, вместо колхоза отрабатывал на кафедре, так вот у замдекана, а она приехала из Японии, была там по делам института, так вот уже тогда она привезла телевизор, который висел у нее на стене. Он был, конечно, не такой тонкий, как сейчас, но по тем временам это был шок для меня, после моего домашнего, 70и килограммового ящика.
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6k
ValdemarNaftulievich Час назад
Это Соня
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