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Возвращение в прошлое: так выглядит первый в мире электрический калькулятор от Casio — 14-A

Возвращение в прошлое: так выглядит первый в мире электрический калькулятор от Casio — 14-A

Автор:
01 февраля 2024 10:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Casio — 14-A   Видео   Прошлое   интересно   калькулятор   электрический калькулятор   
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Сегодня расчеты можно произвести в одно мгновение с помощью калькулятора на смартфоне, но первый в мире чисто электрический калькулятор был именно таким.

Эта модель заняла достойное место в Национальном музее природы и науки в Токио. Здесь есть уникальная возможность увидеть, как она работает.

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Метки: Casio — 14-A   Видео   Прошлое   интересно   калькулятор   электрический калькулятор   
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1  комментарий
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Лютый вам Бетховен 48 минут назад
Красивое.
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