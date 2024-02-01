Возвращение в прошлое: так выглядит первый в мире электрический калькулятор от Casio — 14-A

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Сегодня расчеты можно произвести в одно мгновение с помощью калькулятора на смартфоне, но первый в мире чисто электрический калькулятор был именно таким.
Эта модель заняла достойное место в Национальном музее природы и науки в Токио. Здесь есть уникальная возможность увидеть, как она работает.
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