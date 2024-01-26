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Сообщество Маркетплейс 29 постов • 1 подписчик подписаться
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Девушка показала работу центров по накрутке отзывов на WB

Девушка показала работу центров по накрутке отзывов на WB

Автор:
26 января 2024 10:13
Сообщество : Маркетплейс
Метки: Видео   велбарис   накрутка   обман   работа   симки   
3075
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Там находится сотня телефонов и ещё больше сим-карт для того, чтобы менеджеры целыми днями могли накручивать статистику карточкам товаров.

Так и создаётся доверие.

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Метки: Видео   велбарис   накрутка   обман   работа   симки   
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13  комментариев
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14k
ron 2 часа назад
кто бы сомневался!
смешно, какие цифровизация порождает убогие профессии
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6k
Coott 40 минут назад
мне показалось или там айфон из последних?
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3k
Froll 42 минуты назад
Я вот всегда читаю сначала негативные отзывы.И из этого делаю выводы о товаре.
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14k
кот базилий 59 минут назад
По манере отзывов и так заметна "писанина".
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61k
Олег Час назад
Чукча не нажрётся никогда.
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11k
hairov 2 часа назад
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21k
иванов дмитрий 2 часа назад
Спасибо тупости этих баб.
В большинстве случае эти фейковые причесонно- медовые отзывы очень заметны.
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36k
Опаньки 2 часа назад
@Собеседование
- вы будете обманывать людей
- отлично, мне это подходит@

Это примерно так выглядит ?
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9k
Бритва 2 часа назад
уже, наверное, лет 15 такая практика
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