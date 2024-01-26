Девушка показала работу центров по накрутке отзывов на WB

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Там находится сотня телефонов и ещё больше сим-карт для того, чтобы менеджеры целыми днями могли накручивать статистику карточкам товаров.
Так и создаётся доверие.
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смешно, какие цифровизация порождает убогие профессии
В большинстве случае эти фейковые причесонно- медовые отзывы очень заметны.
- вы будете обманывать людей
- отлично, мне это подходит@
Это примерно так выглядит ?
- вы будете обманывать людей
- хм!?
- а вам не по..?
- да, и правда - по.. , когда приступать?