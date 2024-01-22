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Зимний покос травы в Санкт-Петербурге

Зимний покос травы в Санкт-Петербурге

Автор:
22 января 2024 11:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Прикол   Санкт-Петербург   зима   коммунальщик   трава   
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Житель одного из домов в Санкт-Петербурге заметил коммунальщика, который вышел косить траву в метель.

Обстановка в Питере

Похоже, что здесь траву косят в любую погоду и любое время года.

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Метки: Видео   Прикол   Санкт-Петербург   зима   коммунальщик   трава   
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5  комментариев
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356
mechatron 2 часа назад
Что ему начальство сказало, то он и делает. Не по собственной же инициативе он вышел.
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4k
VPJ 40 минут назад
Наверно, это и есть "трын-трава".
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35k
Fat Lynx Час назад
А если это розыгрыш и чёрт с кентом решили запилить видосик для тик-тока?
Один одел автомобильный жилет и взял триммер, а второй снимает из окна... ну типа все вокруг - дол*о*бы, а он такой умный.
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15k
Александр 2 часа назад
Гуляет парень в парке. Вдруг видит - вдоль аллеи двое работников в жилетках. Первый яму роет, проходит 10 метров, роет следующую. А второй следом идёт и закапывает.
- Мужики! А нафига один роет, а второй тут же закапывает?
- Он не второй, а третий! Второй заболел, не вышел, должен был деревья сажать.
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