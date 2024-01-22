Зимний покос травы в Санкт-Петербурге

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Житель одного из домов в Санкт-Петербурге заметил коммунальщика, который вышел косить траву в метель.
Обстановка в Питере
Похоже, что здесь траву косят в любую погоду и любое время года.
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Метки: Видео Прикол Санкт-Петербург зима коммунальщик трава
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Один одел автомобильный жилет и взял триммер, а второй снимает из окна... ну типа все вокруг - дол*о*бы, а он такой умный.
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