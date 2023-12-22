Коммунальное ПВО в городе

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Очевидец запечатлел коммунальщика, который защищал припаркованные машины. Вооружившись лопатой, мужчина спасал припаркованные машины от льда, который скидывали с крыши дома его коллеги.
Пользователи сети утверждают, что видео снято в Латвии.
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