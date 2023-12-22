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Коммунальное ПВО в городе

Коммунальное ПВО в городе

Автор:
22 декабря 2023 08:41
Метки: Видео   Прикол   коммунальщик   латвия   лёд   снег   
894
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Очевидец запечатлел коммунальщика, который защищал припаркованные машины. Вооружившись лопатой, мужчина спасал припаркованные машины от льда, который скидывали с крыши дома его коллеги.

Пользователи сети утверждают, что видео снято в Латвии.

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Метки: Видео   Прикол   коммунальщик   латвия   лёд   снег   
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1  комментарий
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ruslan d Полчаса назад
Заставь дураков Богу молиться ...
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Себастьян Перейра

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