Альтернативная экскурсия: женщине открылись тайные знания истории Санкт-Петербурга

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Женщина связалась с экскурсоводом, которая проводила для неё экскурсию по Санкт-Петербургу и высказала своё недовольство. Оказалось, что туристка посетила ещё одну экскурсию, где рассказывали альтернативную историю Санкт-Петербурга и ей открылись тайные знания истории.
Чего только не услышишь, работая экскурсоводом. Одно можно сказать точно – без таких людей в мире было бы скучно.
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Эти люди реально существуют? Пушкин значит уехал, а Питер отрыли... Мда... Эти альтернативные экскурсии сугубо для альтернативно одарённых.
рептилоиды никогда не сознаются как всё было на самом деле
В топку да?
Потом русские откопали его, а землю побросали в океан, там появился остров - назвали мелкобритания.
Вместе с землёй туда попали древние укры, от них и произошли англичане.
А Пушкин - негр, до сих пор жив, недавно даже был президентом Омерики два срока...
PS Действительно - верните деньги, мошенники!!!
Заслушаться можно