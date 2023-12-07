Альтернативная экскурсия: женщине открылись тайные знания истории Санкт-Петербурга

Без “Ёлок” Нового года не бывает!

В Питере лось устроил соревнования на скорость с поездом

Уличный аттракцион по мотивам электронной игры «Ну, погоди!»

В Санкт-Петербурге сняли культурную ворону, которая переходила дорогу по "зебре"

В Санкт-Петербурге прохожие спасли мужчину из Обводного канала с помощью забора

Кот из магазина уберегает покупателей от ненужных трат