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Альтернативная экскурсия: женщине открылись тайные знания истории&nbsp;Санкт-Петербурга

Альтернативная экскурсия: женщине открылись тайные знания истории Санкт-Петербурга

Автор:
07 декабря 2023 08:38
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Россия   Санкт-Петербург   альтернативная весия   экскурсия   экскурсовод   
2379
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Женщина связалась с экскурсоводом, которая проводила для неё экскурсию по Санкт-Петербургу и высказала своё недовольство. Оказалось, что туристка посетила ещё одну экскурсию, где рассказывали альтернативную историю Санкт-Петербурга и ей открылись тайные знания истории.

Чего только не услышишь, работая экскурсоводом. Одно можно сказать точно – без таких людей в мире было бы скучно.

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Метки: Видео   Прикол   Россия   Санкт-Петербург   альтернативная весия   экскурсия   экскурсовод   
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15  комментариев
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36k
АнтонПолднев 2 часа назад

Эти люди реально существуют? Пушкин значит уехал, а Питер отрыли... Мда... Эти альтернативные экскурсии сугубо для альтернативно одарённых.
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130
2023 Минуту назад
А ещё можно в магазин позвонить и сказать -- вот мы у вас в магазине вчера водочку купили и выпили, а сегодня голова болит, наверное водочка у вас была не свежая, верните нам за неё денежки, ну или бесплатно дайте другую водочку. Рабочая схема ))
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1k
Сергей 2 минуты назад
ну да, ну да....
рептилоиды никогда не сознаются как всё было на самом деле
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 15 минут назад
Голос вполне взрослой женщины, интересно качество её образования, как это возможно вообще.....школа и институт, дипломы.
В топку да?
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8k
vasilykopkov 20 минут назад
Питер построили древние укры. Но, чтобы никому его не показывать (по своей старой привычке), зарыли его. А землю возили из котлована, который потом назвали Чёрным морем.
Потом русские откопали его, а землю побросали в океан, там появился остров - назвали мелкобритания.
Вместе с землёй туда попали древние укры, от них и произошли англичане.
А Пушкин - негр, до сих пор жив, недавно даже был президентом Омерики два срока...

PS Действительно - верните деньги, мошенники!!!
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10k
Hunson Abadeer Полчаса назад
страшного, от того что такие далпаёпы живут рядом
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375
Maikl 45 минут назад
Йяа пад столом ))))))))))))))))))))))
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3k
Оль́гъ, Ѡль́гъ Час назад
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45k
Цыц тут у меня Час назад
Что это было? Не поверю, что правда, так не бывает! Ведь, правда, не бывает?...
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Тут немного западнее, таких альтернативных экскурсоводов чуть ли не целое население.
Заслушаться можно
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8k
Mauritanien 2 часа назад
Охрененный пост! В закладки
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