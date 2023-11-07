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Всё в дом: автомобилиста удивил предмет в клюве птицы

Всё в дом: автомобилиста удивил предмет в клюве птицы

Автор:
07 ноября 2023 09:08
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Санкт-Петербург   животные   находка   птицы   
1188
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В Санкт-Петербурге автолюбитель заметил на дороге пернатого с необычным предметом в клюве. Мужчина решил запечатлеть птицу с её трофеем.

Вот что за птица. Лишь бы что-то украсть! 

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Метки: Видео   Прикол   Санкт-Петербург   животные   находка   птицы   
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5  комментариев
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246
a.r.t. Час назад
Ворону как-то бог послал.
И показал куда наглядно.
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3k
Едондер пуп Полчаса назад
Это же Лукойл, ничего удивительного.
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14k
..: Атеист :.. 55 минут назад
Просто несет подарок очередному обоченнику или другому такому же гон..ону!
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33k
Юр21 56 минут назад
Скорее всего селёдкой пахнет...
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84
Топор плывёт Час назад
Яндекс Доставка.
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Alex Chebrikov

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