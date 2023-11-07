Всё в дом: автомобилиста удивил предмет в клюве птицы

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В Санкт-Петербурге автолюбитель заметил на дороге пернатого с необычным предметом в клюве. Мужчина решил запечатлеть птицу с её трофеем.
Вот что за птица. Лишь бы что-то украсть!
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И показал куда наглядно.