Подмосковные спасатели достали лабрадора, провалившегося в люк с ледяной водой

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Местная жительница вышла с псом на прогулку. В какой-то момент он провалился в люк на четырехметровую глубину. Сама она достать питомца из колодца не смогла и позвонила спасателям.
Они оперативно прибыли на место и увидели, что замусоренный колодец заполнен ледяной водой. Один из специалистов переоделся в гидрокостюм, спустился вниз и обвязал собаку веревкой, остальные — подняли животное наверх. Спасенного питомца передали хозяйке.
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