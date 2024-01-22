FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15758 постов • 1699 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Подмосковные спасатели достали лабрадора, провалившегося в&nbsp;люк с&nbsp;ледяной водой

Подмосковные спасатели достали лабрадора, провалившегося в люк с ледяной водой

Автор:
22 января 2024 08:32
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Спасение   животные   лабрадор   провалился в люк   собака   
1317
1
1

Местная жительница вышла с псом на прогулку. В какой-то момент он провалился в люк на четырехметровую глубину. Сама она достать питомца из колодца не смогла и позвонила спасателям.

Они оперативно прибыли на место и увидели, что замусоренный колодец заполнен ледяной водой. Один из специалистов переоделся в гидрокостюм, спустился вниз и обвязал собаку веревкой, остальные — подняли животное наверх. Спасенного питомца передали хозяйке.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Спасение   животные   лабрадор   провалился в люк   собака   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий удален
−4
Показать ещё
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

863048



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Ирландский бизнесмен наглядно показал, как работают санкции против России
Ирландский бизнесмен наглядно показал, как работают санкции против России
"Недомужчины, сами во всём виноваты": сестра лидера банды из Белгорода рассказала, зачем её брат избивал русских
"Недомужчины, сами во всём виноваты": сестра лидера банды из Белгорода рассказала,...
Набирающие популярность в сообществах
Коуб, живность 2
Коуб, живность 2
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На вечеринке и после

Лучшие демотиваторы
Это пепел бывшего электрика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#факты#Россия#Китай#конфликт#собака
#в мире#люди#Юмор#кот#сарказм#дети#тигр
#животные#СССР#интересно#забавно#полиция#Прикол#инцидент
Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью Мужчина применил удушающий приём на питбуле и спас девушку Мужчина применил удушающий приём на питбуле и спас девушку Полицейский спас собаку от мучительной смерти Полицейский спас собаку от мучительной смерти Мужчина спас собаку, поводок которой оказался зажат в дверях лифта Мужчина спас собаку, поводок которой оказался зажат в дверях лифта Четвероногий защитник отбил атаку агрессивного пса Четвероногий защитник отбил атаку агрессивного пса Экскаваторщик вытащил пса из ямы на стройплощадке Экскаваторщик вытащил пса из ямы на стройплощадке

На что жалуетесь?

Вернуться