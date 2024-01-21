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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1143 поста • 48 подписчиков подписаться
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В питерском "Дикси" приличного вида старушка украла забытый в магазине телефон

В питерском "Дикси" приличного вида старушка украла забытый в магазине телефон

Автор:
21 января 2024 11:20
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Питер   Телефон   дикси   старушка   стащила   украла   
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Она дождалась пока свидетели уйдут, взяла гаджет, покрутила в руках и спрятала в карман.

Владелец техники уже написал заявление в полицию. Сейчас бабушку разыскивают.

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Метки: Видео   Питер   Телефон   дикси   старушка   стащила   украла   
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22  комментария
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23k
сеньор Леонсио Час назад
Увы человек это продукт пропаганды и внушения. Нам с детства внушают, что есть хорошо, что плохо, что преступник это мужчина! Но задумайтесь, всё это нам внушают женщины, воспитательницы в детсаду, учительницы в школе! Мы уже давно живём в матрице матриархата!

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446
Шэльмавье фон Шольценко 6 минут назад
Хорошее дело, вот в 57ю квартиру тоже старушка одна зашла, попить воды попросила. Попила воды, потом хватилися - пианино нету! (с)
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14k
gavrosh Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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5k
Убийца Прохиндеев Час назад
Мозги старые. Не себе взяла и не для продажи, типа подарит внуку/внучке как типа что-то.
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38k
albedo Час назад
Не надо горячиться - не факт что украла.
Позвонит на номер хозяйка - отдаст телефон.

У меня как то было: нашел золотую банковскую карточку Сбера.
Звоню в сбер - вот нашел карточку.
Мне в ответ после расспросов - сейчас переключу, потом другая после расспросов- переключу.
Третьей я сказал - а не обнаглели ли вы - телефон мой у вас определился.
Нужно - звоните.
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19k
Роберт Шекли Час назад
А потом на этот телефон позвонят из службы безопасности Сбербанка, Центробанка, ФСБ, Прокуратуры...
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11k
Борис Карабанов 2 часа назад
"Жила-была дама столичная
На вид - совершенно приличная!
Она утром вставала,
Телефон воровала.
Такая, вот, дама "приличная."
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78k
Viktor 2 часа назад
Эпало засветила, старая сука - найдут!

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