В питерском "Дикси" приличного вида старушка украла забытый в магазине телефон

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Она дождалась пока свидетели уйдут, взяла гаджет, покрутила в руках и спрятала в карман.
Владелец техники уже написал заявление в полицию. Сейчас бабушку разыскивают.
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Позвонит на номер хозяйка - отдаст телефон.
У меня как то было: нашел золотую банковскую карточку Сбера.
Звоню в сбер - вот нашел карточку.
Мне в ответ после расспросов - сейчас переключу, потом другая после расспросов- переключу.
Третьей я сказал - а не обнаглели ли вы - телефон мой у вас определился.
Нужно - звоните.
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А ещё в гости пригласит, чаем напоит с малиновым вареньем, а потом будут дружить всю жизнь, помогать друг другу, и в итоге квартиру им завещает!
Именно не украл, а поднял потерянные вещи, чтобы передать владельцу.
На вид - совершенно приличная!
Она утром вставала,
Телефон воровала.
Такая, вот, дама "приличная."