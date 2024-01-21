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Хищный детёныш обратил в бегство косолапого наглеца

Хищный детёныш обратил в бегство косолапого наглеца

Автор:
21 января 2024 09:54
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   Медведь   животные   медвежонок   милота   побег   тигр   тигренок   
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Юный представитель медвежьего семейства имел неосторожность напасть на вольер с отдыхающими тигрятами, когда один из кошачьих хищников подкрался сзади и после непродолжительной потасовки, вынудил косолапого детёныша спасаться бегством.

Видео, снятое в китайском зверинце, бьёт рекорды просмотров в соцсетях Поднебесной.

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Метки: Видео   Китай   Медведь   животные   медвежонок   милота   побег   тигр   тигренок   
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2  комментария
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1k
Gadova Час назад
Мини Балу мочит маленьких Шерханов
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Дети, всегда дети.
А вот взрослый михрютка, полосатика легко на стейки разделает
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Alorous

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