Хищный детёныш обратил в бегство косолапого наглеца

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Юный представитель медвежьего семейства имел неосторожность напасть на вольер с отдыхающими тигрятами, когда один из кошачьих хищников подкрался сзади и после непродолжительной потасовки, вынудил косолапого детёныша спасаться бегством.
Видео, снятое в китайском зверинце, бьёт рекорды просмотров в соцсетях Поднебесной.
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