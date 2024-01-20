Груз ответственности: папа потерял дочку, которая всё это время сидела у него на шее

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Папа из этого видео прогуливался со своей дочерью и, похоже, на какое-то время потерял бдительность. Он не на шутку испугался, когда не обнаружил дочь в велосипеде, и даже начал вызывать полицию.
При этом он совершенно не обратил внимание на то, что малютка все это время сидела у него на шее. Забавно, ведь, даже когда папа в панике бегал по улице, он делал это очень аккуратно, будто бы чтобы не уронить ребенка. Родительская мышечная память, получается.
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Он бы ещё себе в карман заглянул, мало ли....