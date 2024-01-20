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Груз ответственности: папа потерял дочку, которая всё это время сидела у него на шее

Груз ответственности: папа потерял дочку, которая всё это время сидела у него на шее

Автор:
20 января 2024 11:13
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Отец года   Юмор   актер без оскара   дети   забавно   постанова   
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Папа из этого видео прогуливался со своей дочерью и, похоже, на какое-то время потерял бдительность. Он не на шутку испугался, когда не обнаружил дочь в велосипеде, и даже начал вызывать полицию.

При этом он совершенно не обратил внимание на то, что малютка все это время сидела у него на шее. Забавно, ведь, даже когда папа в панике бегал по улице, он делал это очень аккуратно, будто бы чтобы не уронить ребенка. Родительская мышечная память, получается.

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Метки: Видео   Отец года   Юмор   актер без оскара   дети   забавно   постанова   
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11  комментариев
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59k
dima423 Час назад
Постанова нелепая...ага такой велик еще поднял, под ним типа посмотрел?)))
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23k
BiZ 4 минуты назад
еьаные постановы выходят на новый уровень
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6k
Александр 14 минут назад
Чарли Чаплин плачет...
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16k
Типа граф 37 минут назад
Хреновый из него актёр .
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5k
Харон 40 минут назад
Голимая бездарная постановка.
Он бы ещё себе в карман заглянул, мало ли....
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9k
Бритва 43 минуты назад
такая драма... потом, короче, их сбила машина.
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11k
Игорь 51 минуту назад
Молодец - на вторй тур проходишь , особенно понравилось - как заглядывал под велосипед
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849
Шурман Час назад
Бывает , я один раз сына в садик повез ему было тогда 1.5 годика , по дороге он уснул , я заехал в гараж подземный поговорил с охраной и выехал . Приехал домой смотрю а он спит в своем кресле :) короче папа заработался видать или задолбался по ночам толком не спать . Отвез обратно , жене позвонил рассказал он на весь офис смеялась и коллегам рассказала и те тоже поржали , сказали видать твоему мужу опять нужно в море сходить что бы проветрился .
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14k
котегRUS Час назад
аля-Чарли Чаплин..))
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