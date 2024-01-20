Груз ответственности: папа потерял дочку, которая всё это время сидела у него на шее

При этом он совершенно не обратил внимание на то, что малютка все это время сидела у него на шее. Забавно, ведь, даже когда папа в панике бегал по улице, он делал это очень аккуратно, будто бы чтобы не уронить ребенка. Родительская мышечная память, получается.