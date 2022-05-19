Как остановить истерику дочери

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Маленький ребенок способен расплакаться по любому, самому дурацкому поводу, а вот как быстро его успокоить мало кто знает. Героиня этого ролика за считанные секунды смогла положить конец истерики своей дочери.
Надо это повторить)
Источник:
АНТИФИШКИ
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