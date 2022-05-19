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Как остановить истерику дочери

Как остановить истерику дочери

Автор:
19 мая 2022 11:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   дети   забавно   истерика   рабочий метод   
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Маленький ребенок способен расплакаться по любому, самому дурацкому поводу, а вот как быстро его успокоить мало кто знает. Героиня этого ролика за считанные секунды смогла положить конец истерики своей дочери.

Надо это повторить)

Источник:

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Метки: Юмор   видео   дети   забавно   истерика   рабочий метод   
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2  комментария
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Babangdida 56 минут назад
А с взрослыми девочками такое работает?
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