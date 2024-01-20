В Дагестане короткое замыкание осветило половину Махачкалы

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Махачкале произошло короткое замыкание на высоковольтной линии, которое привело к возгоранию на крыше близлежащей многоэтажки.
Огонь моментально захватил кровлю. Чтобы не допустить жертв, местные спасатели оперативно эвакуировали 65 человек.
Как сообщает МЧС, пожар локализован. Однако последствия замыкания проводки еще предстоит устранять — местные жители сообщают в чатах, что соседние улицы в Махачкале остались без света.
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