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В Дагестане короткое замыкание осветило половину Махачкалы

В Дагестане короткое замыкание осветило половину Махачкалы

Автор:
20 января 2024 10:02
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Дагестан   Махачкала   ЧП   в мире   короткое замыкание   свет   
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Махачкале произошло короткое замыкание на высоковольтной линии, которое привело к возгоранию на крыше близлежащей многоэтажки.

Огонь моментально захватил кровлю. Чтобы не допустить жертв, местные спасатели оперативно эвакуировали 65 человек.

Как сообщает МЧС, пожар локализован. Однако последствия замыкания проводки еще предстоит устранять — местные жители сообщают в чатах, что соседние улицы в Махачкале остались без света.

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Метки: Видео   Дагестан   Махачкала   ЧП   в мире   короткое замыкание   свет   
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2  комментария
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Едондер пуп Час назад
Ну вот, теперь в Махачкале никто не видел инопланетян))
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13
Al Di 7 минут назад
Ну вот, в Дагестане короткое замыкание намайнило все биткоины. Сушим весла.)
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