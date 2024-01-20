FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15749 постов • 1699 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Копытный бегун превысил скорость и чуть не угробил владельца

Копытный бегун превысил скорость и чуть не угробил владельца

Автор:
20 января 2024 09:26
Сообщество : Животные
Метки: Видео   бегун   лодашь   падение   скорость   фейл   
1061
1
1

Стремительное происшествие, в ходе которого молодой рысак прокатил с ветерком своего владельца, было запечатлено камерой наружного наблюдения.

Скакун кубарем скатился с уклона дороги и скинул хозяина, отделавшегося синяками и ссадинами в результате неконтролируемого заезда.


Пёс, на чьих глазах чуть не произошло трагедии, облаял копытного бегуна, который поспешил скрыться с места инцидента.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   бегун   лодашь   падение   скорость   фейл   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
surgy Час назад
А я лошадке сочувствую, этот бугай - наездник, выглядит слишком крупным для ее габаритов, вот она и не удержала его на склоне
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
57k
Мойша Полчаса назад
Так не рысак (рысаки всегда запряжены в какую-либо повозку), а простая верховая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Круэлла

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1255310



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Насквозь иронией пропитанный пост
Насквозь иронией пропитанный пост
Правила русского языка, в которых многие совершают ошибки
Правила русского языка, в которых многие совершают ошибки
Набирающие популярность в сообществах
Помесь щуки с крокодилом: британский школьник нашел на пляже тело древнего монстра
Помесь щуки с крокодилом: британский школьник нашел на пляже тело древнего монстра
Эффект бабочки в реальной жизни
Эффект бабочки в реальной жизни
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Всё на мази

Лучшие демотиваторы
Это пепел бывшего электрика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересное#в мире#история#факты#авто аварии#кот#Ynews#Россия
#животные#автомир#Юмор#люди#ДТП#аварии#фильм#забавно#Разное#съемка
#машина#интересно#Прикол#Автовсячина#кино#Китай#полиция#шоу бизнес#природа#позитив
Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью Парень сделал момент знакомства с девушкой незабываемым Парень сделал момент знакомства с девушкой незабываемым Неудачная попытка женщины устоять на бревне Неудачная попытка женщины устоять на бревне Девушка удивила свою соперницу неожиданным приёмом Девушка удивила свою соперницу неожиданным приёмом Трюк самокатчика с эффектным финалом Трюк самокатчика с эффектным финалом Эффектный финал роллер-прогулки Эффектный финал роллер-прогулки

На что жалуетесь?

Вернуться