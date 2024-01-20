Копытный бегун превысил скорость и чуть не угробил владельца

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Стремительное происшествие, в ходе которого молодой рысак прокатил с ветерком своего владельца, было запечатлено камерой наружного наблюдения.
Скакун кубарем скатился с уклона дороги и скинул хозяина, отделавшегося синяками и ссадинами в результате неконтролируемого заезда.
Пёс, на чьих глазах чуть не произошло трагедии, облаял копытного бегуна, который поспешил скрыться с места инцидента.
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