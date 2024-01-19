Мужчина украл телефон у спящего пассажира

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В Москве мужчина украл у спящего на вокзале пассажира телефон, а спустя два часа, заметив, что жертва всё ещё спит, стащил ещё и 2500 рублей.
Все это произошло под камерой, так что вычислить и поймать вора не составило труда, его уже отправили в СИЗО.
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