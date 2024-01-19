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Мужчина украл телефон у спящего пассажира

Мужчина украл телефон у спящего пассажира

Автор:
19 января 2024 09:17
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Телефон   вокзал   вор   кража   люди   сон   спящий   
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В Москве мужчина украл у спящего на вокзале пассажира телефон, а спустя два часа, заметив, что жертва всё ещё спит, стащил ещё и 2500 рублей.

Все это произошло под камерой, так что вычислить и поймать вора не составило труда, его уже отправили в СИЗО.


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Метки: Видео   Телефон   вокзал   вор   кража   люди   сон   спящий   
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6k
pinbalist Час назад
Сказочный дол...
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68
Аврашалом Маркович 6 минут назад
Украл, вернулся и ещё украл. Не отдавать себе отчёта в том, что на вокзале кругом камеры можно только под веществами.
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Snezhinka

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