В Подмосковье девушка с ножом попыталась напасть на посетителей магазина

Как на картине: путешествие по следам великих художников

Юный вратарь футбольного клуба в Подмосковье стал жертвой нападения мигрантов

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