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В Подмосковье девушка с ножом попыталась напасть на посетителей магазина

В Подмосковье девушка с ножом попыталась напасть на посетителей магазина

Автор:
19 июня 2024 06:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Подмосковье   Россия   воскресенск   дикси   магазин   нападение   нож   
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В одном из магазинов Воскресенска девушка схватила с прилавка нож и начала кидаться на других людей. К счастью, никто из посетителей и сотрудников магазина не пострадал. Её смогли обезвредить несколько мужчин.

В отношении 19-летней девушки возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (часть 2 статьи 213 УК РФ).

«По предварительным данным, девушка, находясь в продуктовом магазине «Дикси» в городе Воскресенске, внезапно схватила с прилавка нож и начала набрасываться на посетителей. От противоправных действий девушки никто не пострадал, так как до приезда сотрудников правоохранительных органов несколько мужчин удерживали её», — сообщает Следственный комитет.

Источник:

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Метки: Видео   Подмосковье   Россия   воскресенск   дикси   магазин   нападение   нож   
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11  комментариев
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4k
RaiJu 2 часа назад
А почему не покушение на убийство? Ведь она побежала с целью зарезать, но тут подошли мужчины.
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43k
Валерий 41 минуту назад
гречка подорожала что ли?
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64k
Олег 52 минуты назад
Раньше в тюрьмах сидели реальные воры и убийцы. Сейчас больше половины таких идиотов, которых накрыло под наркотой или закладчики
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7k
livaneth Час назад
1. Шизофрения.
2. Приняла запрещённый препарат.
3. То же, что и второе, но препарат ей подлили (подсунули под видом чего-то другого).
4. Довели.
Правду мы уже не узнаем. Узнаем под видом правды удобную версию.
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2k
Алекс Час назад
- сколько раз пересмотрел как хлёстко в неё запущена корзина мужиком?!
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48
Sonne-1 2 часа назад
Наверное он нужных прокладок не было
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152k
parallax 2 часа назад
В дурку отправят.
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38k
Юрий 2 часа назад
Наверное на кассе обсчитали...
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7k
yahaomsk 2 часа назад
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3748 постов (3658 в горячем)

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