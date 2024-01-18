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Сообщество Без кота и жизнь не та 1927 постов • 494 подписчика подписаться
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В Китае девушка вернула к жизни замёрзшего котёнка с помощью фена и полотенца

В Китае девушка вернула к жизни замёрзшего котёнка с помощью фена и полотенца

Автор:
18 января 2024 10:22
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Китай   Спасение   животные   котенок   милота   
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Она нашла обледенелое животное возле своего дома после сильного шторма на востоке страны

После спасения котика она оставила его у себя и назвала Мими.

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Метки: Видео   Китай   Спасение   животные   котенок   милота   
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4  комментария
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
нервная система походу нарушилась у котейки..
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765
MidMaster Полчаса назад
Снимает видосики, чтобы потом написать, какая она ахyэнная
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2k
Максим Макашев 57 минут назад
одну из своиз девяти жизней котейка израсходовал
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2k
КолдурасЪ Час назад
Котейка поправляйся!
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Anarasius

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