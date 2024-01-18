В Китае девушка вернула к жизни замёрзшего котёнка с помощью фена и полотенца

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Она нашла обледенелое животное возле своего дома после сильного шторма на востоке страны
После спасения котика она оставила его у себя и назвала Мими.
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