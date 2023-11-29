Очень жадный котёнок

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Маленький котёнок продемонстрировал завидное упрямство и не позволил хозяину лишить его бутылки с молоком.
Котёнок не хочет отдавать хозяину бутылку с молоком.
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Да, я свою кошку тоже кормил по часам, когда была котенком. Раз в два часа и как советовал заводчик по чайной ложке. Так ощущение было, что если ложку не переварит, то может съесть и руку. Очаровательные создания.