FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 1836 постов • 490 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
Очень жадный котёнок

Очень жадный котёнок

Автор:
29 ноября 2023 13:51
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Реакция   животные   коты   котёнок   милота   молоко   
764
1
1

Маленький котёнок продемонстрировал завидное упрямство и не позволил хозяину лишить его бутылки с молоком.

Котёнок не хочет отдавать хозяину бутылку с молоком.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Видео   Реакция   животные   коты   котёнок   милота   молоко   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Звёздный странник 48 минут назад
Даже недовольство бывает очаровательным, если оно пушистое и мяукает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
10k
Garpia121 2 минуты назад
Зверючка какая мелкая. Главное что бы потом взрослая так не бросалась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Ego sum qui sum 40 минут назад
у котов нет хозяев, только прислуга
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Б.Касторский 41 минуту назад
Желудок котенка не больше наперстка (с)
Да, я свою кошку тоже кормил по часам, когда была котенком. Раз в два часа и как советовал заводчик по чайной ложке. Так ощущение было, что если ложку не переварит, то может съесть и руку. Очаровательные создания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

618656



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Спасибо вам, люди: 30 трогательных фото спасённых животных
Спасибо вам, люди: 30 трогательных фото спасённых животных
Смешные рисунки на тему советских фильмов от Анжелы Джерих
Смешные рисунки на тему советских фильмов от Анжелы Джерих
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
«Реакции» вместо «оценок». Как отучают думать?
«Реакции» вместо «оценок». Как отучают думать?
Миссия - пережить зиму
Миссия - пережить зиму
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#животные#интересное#авто аварии#позитив#факты#подборка#закон
#в мире#автомир#люди#Автовсячина#ДТП#забавно#фильм#Китай#Россия#США
#машина#Юмор#Прикол#история#аварии#кино#дети#Ynews#драка#улыбнуло
Зажигательный танец от роботов-сиделок Зажигательный танец от роботов-сиделок Ветеринар обидел котёнка Ветеринар обидел котёнка Крохотный котёнок учится прыгать Крохотный котёнок учится прыгать Расстроенной кошке вернули любимую игрушку Расстроенной кошке вернули любимую игрушку Хитрый папаша оставил ребёнка без ужина Хитрый папаша оставил ребёнка без ужина Первое знакомство котёнка со снегом Первое знакомство котёнка со снегом

На что жалуетесь?

Вернуться