Клиент украл телефон у продавщицы цветов в Новосибирске

Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева

Грабитель прикинулся покупателем и похитил из салона связи несколько смартфонов

В США налётчик похитил 49 смартфонов и без проблем скрылся

Продавец обездвижил вора с помощью бутылки

Неуклюжие воришки стащили газовый баллон

Странный побег из здания в Кемерове