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Клиент украл телефон у продавщицы цветов в Новосибирске

Клиент украл телефон у продавщицы цветов в Новосибирске

Автор:
13 марта 2024 10:14
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   кража   криминал   продавщица цветов   смартфон   украл телефон   
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Мужчина зашёл в магазин, судя по всему, попросил показать ему товар, а когда девушка отошла за цветами, схватил смартфон со стойки и сбежал.


Весь его план-буран попал на камеры видеонаблюдения. Запись уже изучили полицейские. Сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей. Воришку ищут.


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Метки: Видео   кража   криминал   продавщица цветов   смартфон   украл телефон   
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