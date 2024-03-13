Клиент украл телефон у продавщицы цветов в Новосибирске

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Мужчина зашёл в магазин, судя по всему, попросил показать ему товар, а когда девушка отошла за цветами, схватил смартфон со стойки и сбежал.
Весь его план-буран попал на камеры видеонаблюдения. Запись уже изучили полицейские. Сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей. Воришку ищут.
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