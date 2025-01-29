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Чудаковатый чилийский грабитель

Чудаковатый чилийский грабитель

Автор:
29 января 2025 07:30
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Чили   грабитель   криминал   налётчик   чудаки   
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Налётчик с переменчивым настроением посетил магазин в чилийском городе Вальдивия.

Молодой человек потребовал у продавщицы деньги. После непродолжительного разговора с сотрудницей магазина он сменил намерения. Грабитель спрятал оружие, достал деньги, и попросил конфет. Затем он спешно удалился, прихватив с собой пакет чипсов.

Уличная камера наружного наблюдения запечатлела, как преступник выронил пистолет перед прохожими. Позже чудак был арестован.

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Метки: Видео   Чили   грабитель   криминал   налётчик   чудаки   
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АнтонПолднев 54 минуты назад
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