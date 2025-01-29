Чудаковатый чилийский грабитель

Молодой человек потребовал у продавщицы деньги. После непродолжительного разговора с сотрудницей магазина он сменил намерения. Грабитель спрятал оружие, достал деньги, и попросил конфет. Затем он спешно удалился, прихватив с собой пакет чипсов.

Уличная камера наружного наблюдения запечатлела, как преступник выронил пистолет перед прохожими. Позже чудак был арестован.