Отец вовремя среагировал и спас своего ребенка

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Отец посадил маленького сына на мотоцикл, чтобы тот почувствовал себя настоящим мужиком. В какой-то момент он обернулся и увидел, что прямо на них мчится машина на полной скорости.
Буквально за миллисекунду до столкновения он успел достал ребенка из мотоцикла.
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