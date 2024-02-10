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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1193 поста • 51 подписчик подписаться
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Отец вовремя среагировал и спас своего ребенка

Отец вовремя среагировал и спас своего ребенка

Автор:
10 февраля 2024 09:30
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Реакция   Спасение   мотоцикл   отец   папа   ребенок   
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Отец посадил маленького сына на мотоцикл, чтобы тот почувствовал себя настоящим мужиком. В какой-то момент он обернулся и увидел, что прямо на них мчится машина на полной скорости.

Буквально за миллисекунду до столкновения он успел достал ребенка из мотоцикла.

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Метки: Видео   Реакция   Спасение   мотоцикл   отец   папа   ребенок   
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2  комментария
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1k
Андрей 13 минут назад
Кому-то хана настала...)))
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6k
Дмитрий 18 минут назад
мама зачетная
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