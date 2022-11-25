"Прощай": новый мрачный и загадочный клип группы Rammstein

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Немецкая группа Rammstein выпустила впечатляющий музыкальный клип на песню "Adieu" (Прощай) с последнего альбома "Zeit" (Время). Многие поклонники коллектива переживают, что песня и клип являются своеобразным прощанием легенд индастриал-метала с аудиторией.
Группа Rammstein прощается с нами?
Песня является последней композицией в альбоме Zeit (2022). В композиции "Прощай" звучит на французском (Adieu), английском (Goodbye) и немецком (Auf Wiedersehen) языках. У фанатов есть предположение, что это последний альбом и последняя песня группы.
Под данным видео вы найдете версию клипа с русскими субтитрами.
Под данным видео вы найдете версию клипа с русскими субтитрами.
Версия клипа с русскими субтитрами
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