"Прощай": новый мрачный и загадочный клип группы Rammstein

Песня является последней композицией в альбоме Zeit (2022). В композиции "Прощай" звучит на французском (Adieu), английском (Goodbye) и немецком (Auf Wiedersehen) языках. У фанатов есть предположение, что это последний альбом и последняя песня группы.



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