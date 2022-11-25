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"Прощай": новый мрачный и загадочный клип группы Rammstein

"Прощай": новый мрачный и загадочный клип группы Rammstein

Автор:
25 ноября 2022 10:06
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Adieu   rammstein   Музыка   видео   интересно   клип   прощание   
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Немецкая группа Rammstein выпустила впечатляющий музыкальный клип на песню "Adieu" (Прощай) с последнего альбома "Zeit" (Время). Многие поклонники коллектива переживают, что песня и клип являются своеобразным прощанием легенд индастриал-метала с аудиторией.

Группа Rammstein прощается с нами?

Песня является последней композицией в альбоме Zeit (2022). В композиции "Прощай" звучит на французском (Adieu), английском (Goodbye) и немецком (Auf Wiedersehen) языках. У фанатов есть предположение, что это последний альбом и последняя песня группы.

Под данным видео вы найдете версию клипа с русскими субтитрами.

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Метки: Adieu   rammstein   Музыка   видео   интересно   клип   прощание   
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9  комментариев
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1k
Злодей Час назад
Ходил на их концерт,мощь, конечно. Самй лучшей концерт,на котором я был.
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26k
SerGProS 5 минут назад
Из M134 вот так просто, без станины не постреляешь))
Справа луч - миниган..Красиво, не правда ли?
Ссылка www.youtube.com
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TonySoprano 22 минуты назад
Теперь Хер Тиль будет себя пробовать в порноискусстве
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40k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 53 минуты назад
они попрощялись...
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17k
Топпер Харли 54 минуты назад
Видеоряд напоминает фильм "Война богов"
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28k
Levyathan Час назад
Не скажу, что в восторге от их музыки за последние годы, но их клипы-очень добротная работа.
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