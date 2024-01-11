Если бы действие мультфильма «Рататуй» происходило в Индии

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Вряд ли бы главный герой мультфильма «Рататуй» крысёнок Реми испытывал много трудностей, если бы действие анимационной ленты происходило в Индии. Ему и приятелям никто бы не мешал хозяйничать на кухне многих местных заведений.
Шеф-повар Реми. Индийский аналог.
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