FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15653 поста • 1699 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Если бы действие мультфильма&nbsp;«Рататуй» происходило в Индии

Если бы действие мультфильма «Рататуй» происходило в Индии

Автор:
11 января 2024 08:35
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Еда   Рататуй   антисанитария   в мире   животны   красы   
897
1
1

Вряд ли бы главный герой мультфильма «Рататуй» крысёнок Реми испытывал много трудностей, если бы действие анимационной ленты происходило в Индии. Ему и приятелям никто бы не мешал хозяйничать на кухне многих местных заведений.

Шеф-повар Реми. Индийский аналог.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Еда   Рататуй   антисанитария   в мире   животны   красы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

969693



Другие посты автора
Популярное в сообществах
13 редких исторических фотографий, которые хранят увлекательные истории
13 редких исторических фотографий, которые хранят увлекательные истории
Сибиряк проложил на балкон мостик для белок
Сибиряк проложил на балкон мостик для белок
Набирающие популярность в сообществах
Что за странные часы в сериале «Бандитский Петербург»? Все просто!
Что за странные часы в сериале «Бандитский Петербург»? Все просто!
На первом в этом году аукционе гигантского тунца продали почти за $800 тыс
На первом в этом году аукционе гигантского тунца продали почти за $800 тыс
Игровую приставку Xbox Series S превратили в тостер (2 фото)
Игровую приставку Xbox Series S превратили в тостер (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Косточку проглотил

Лучшие демотиваторы
Этим больше не наливать

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#люди#аварии#авто аварии#забавно#шоу бизнес#Ynews#знаменитости
#в мире#автомир#Юмор#интересное#ДТП#Автовсячина#США#подборка#кот#милота
#животные#машина#Прикол#факты#кино#фильм#позитив#Китай#Еда#Жизнь
Игровую приставку Xbox Series S превратили в тостер (2 фото) Игровую приставку Xbox Series S превратили в тостер (2 фото) Необычная макаронная фабрика Необычная макаронная фабрика Аппетитный борщ, приготовленный с душой Аппетитный борщ, приготовленный с душой Очень острое мексиканское блюдо Очень острое мексиканское блюдо Жареные камни со специями на рынках Китая Жареные камни со специями на рынках Китая Продавец уличной еды помыл посуду в луже Продавец уличной еды помыл посуду в луже

На что жалуетесь?

Вернуться