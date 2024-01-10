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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1106 постов • 47 подписчиков подписаться
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В Перу мужчина попытался спасти 15-летнюю суицидницу, но сам едва не погиб

В Перу мужчина попытался спасти 15-летнюю суицидницу, но сам едва не погиб

Автор:
10 января 2024 10:17
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Перу   Спасение   в мире   люди   новости   суицидница   фиаско   
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Девушка сидела на балконе на уровне 4 этажа, готовясь прыгнуть. Сосед сверху попытался её столкнуть обратно в квартиру, но не удержался, когда спускался и рухнул вниз.

У мужчины переломы обеих ног и компрессионный перелом позвоночника, но врачи говорят, что выкарабкается.

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Метки: Видео   Перу   Спасение   в мире   люди   новости   суицидница   фиаско   
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4  комментария
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4k
Еркен 2 часа назад
Ну своим личном примером показал, что даже с 4 этажа прыгать это не 100% смертельно.
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2k
просто программист 23 минуты назад
жесть какая
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3k
Алекс 46 минут назад
аж хруст ног слышен... брррр
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9k
Фельдъегерь 49 минут назад
"смотри как надо, дура!"
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