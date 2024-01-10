В Перу мужчина попытался спасти 15-летнюю суицидницу, но сам едва не погиб

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Девушка сидела на балконе на уровне 4 этажа, готовясь прыгнуть. Сосед сверху попытался её столкнуть обратно в квартиру, но не удержался, когда спускался и рухнул вниз.
У мужчины переломы обеих ног и компрессионный перелом позвоночника, но врачи говорят, что выкарабкается.
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