В Краснодаре трое взрослых парней украли из подъезда два детских самоката

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Трое молодых людей проникли в подъезд и что-то тщательно искали по углам. Не получив результата вернулись через 10 минут, замаскировавшись в масках, и забрали два детских самоката.
Может они покатаются и вернут их?)
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в описании трое молодых людей , правильно будет - трое бородатых животных .
какие это люди ? не надо нам навязывать толерантность к животным двуногим .
В 97 году я с отцом на ДР купили моему сыну велосипед.
Тот, где три колеса, но колеса снимаешь - двухколёсный.
Жил в малосемейке, через месяц велосипед "увели"...
Ни видеокамер, ни свидетелей...
Я прошёлся по "точкам", "поговорил"...
Через два дня велосипед вернули, сука, но не тот...
В 4 утра 6 января в подъезд одной из многоэтажек на ЮМР зашли трое специалистов. Долго лазили по углам и укромным местечкам, но не смогли найти того, что искали.
Ушли, но через 10 минут вернулись тщательно замаскировавшись в респираторы, схватили два детских самоката и укатили.