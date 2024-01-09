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В Краснодаре трое взрослых парней украли из подъезда два детских самоката

В Краснодаре трое взрослых парней украли из подъезда два детских самоката

Автор:
09 января 2024 10:05
Сообщество : Криминал
Метки: Краснодар   аор   негатив   подъезд   самокат   украли   
1164
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Трое молодых людей проникли в подъезд и что-то тщательно искали по углам. Не получив результата вернулись через 10 минут, замаскировавшись в масках, и забрали два детских самоката.

Может они покатаются и вернут их?)

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Метки: Краснодар   аор   негатив   подъезд   самокат   украли   
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8  комментариев
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741
александр ломовицкий Час назад
в описании много ошибок . в заголовке "Трое взрослых парней" неправильно ,правильно будет так - трое чурок вонючих .
в описании трое молодых людей , правильно будет - трое бородатых животных .
какие это люди ? не надо нам навязывать толерантность к животным двуногим .
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3k
Оксид Бетона Минуту назад
Три абизяны на двух самокатах! Такого шоу в цирке не покажут!
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62k
pynh 8 минут назад
Где украли? Мусор просто вынесли. Зачем свой хлам выбрасывать прямо в подъезде? Обычно нужные вещи хранятся в квартире.
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68k
doker Полчаса назад
Нда...
В 97 году я с отцом на ДР купили моему сыну велосипед.
Тот, где три колеса, но колеса снимаешь - двухколёсный.
Жил в малосемейке, через месяц велосипед "увели"...
Ни видеокамер, ни свидетелей...
Я прошёлся по "точкам", "поговорил"...
Через два дня велосипед вернули, сука, но не тот...
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72
Alex L. 41 минуту назад
Два дебила оставили два самоката в подъезде и их украли трое парней.
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78k
Viktor Час назад
Где там мой любимый Николай Николаич?

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13k
Rus77 Час назад
В Краснодаре три ваххабита искали закладки в подъезде, не смогли найти и украли детские самокаты.

В 4 утра 6 января в подъезд одной из многоэтажек на ЮМР зашли трое специалистов. Долго лазили по углам и укромным местечкам, но не смогли найти того, что искали.

Ушли, но через 10 минут вернулись тщательно замаскировавшись в респираторы, схватили два детских самоката и укатили.
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3k
Илья 2 часа назад
Пора вводить черту оседлости
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