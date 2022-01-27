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Жизнерадостные вандалы в краснодарском подъезде

Жизнерадостные вандалы в краснодарском подъезде (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 января 2022 10:28
Сообщество : Жить в России
Метки: вандализм   вандалы   видео   краснодар   лифт   подъезд   
664
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Установленная на территории дома в Краснодаре камера наблюдения запечатлела двух мужчин, у которых очень чесались руки. Они сломали стену в подъезде, а затем добрались и до камеры в лифте.
Пока точно неизвестно, что послужило причиной подобного поведения. Пользователи сети предполагают, то вандалы находились в состоянии алкогольного опьянения.

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Метки: вандализм   вандалы   видео   краснодар   лифт   подъезд   
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15  комментариев
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875
And Kkk 2 часа назад
Там же на лице написано "Я ДЕБИЛ"
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20k
kamanch 39 минут назад
Чуркобес любовницу ведет к себе смотреть новые DVD
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15k
ВОВЧЕГ Час назад
Такие довольные, сношаться шли и решили немного пошалить.
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670
Hallo FreeSpace Час назад
На самом деле таких дофига и больше , у меня сейчас кап. ремонт в подъезде , с ужасом жду когда все начнет приходить в запустение ...
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35k
Антон Час назад
Опять обезяны, ничего нового. Зачем приматов из зоопарка выпускают?
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1k
AGold Час назад
кубаноиды
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26k
Vazari 2 часа назад
Ну, есть же запись. Причем, минимум один из этих спермоглотов-точно живет в этом же доме. Неужели не привлекут? Хотя, Краснодар это такое. Бабло и знакомства-решают все.
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2k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Нельзя таких в социум выпускать! Только в вольере держать!
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2k
Федор Медведев 2 часа назад
Знаменитое кавказское воспитание, настоящие горцы!
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Да, этот народ, действительно, не победить. Сильные, смелые, отважные люди. Вчера, вон как девушку в бирском кафе герой изувечил, добивая лежащую. Главное, что не единичные случаи героизма, а ежедневные, постоянные, массовые.
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4k
Outcast 2 часа назад
Гопариусы обыкновенные.
Причём в своей естественной расцветке.
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6
sasha 2 часа назад
чуры
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