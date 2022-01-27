Жизнерадостные вандалы в краснодарском подъезде

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Установленная на территории дома в Краснодаре камера наблюдения запечатлела двух мужчин, у которых очень чесались руки. Они сломали стену в подъезде, а затем добрались и до камеры в лифте.
Пока точно неизвестно, что послужило причиной подобного поведения. Пользователи сети предполагают, то вандалы находились в состоянии алкогольного опьянения.
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