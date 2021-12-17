В Краснодаре семейка стащила из подъезда новогодний фонарь

Самые уважаемые люди 2021 года: кто эти мужчины и женщины

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Бой с тенью: в Краснодаре неадекватный мужчина чуть не подрался со своим отражением в зеркале лифта

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Парень проиграл в битве с тумбой в подъезде