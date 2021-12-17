В Краснодаре семейка стащила из подъезда новогодний фонарь

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В Краснодаре женщина с детьми поздним вечером вломилась в подъезд жилого дома, сломав дверной магнит. На этом семейство не остановилось. Оно решило забрать с собой декоративный новогодний фонарь, который жители дома оставили в подъезде для красоты.
Какая дружная семейка! Жильцы дома уверены, что этот подъезд был не единственным в её послужном списке.
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