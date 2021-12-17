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В Краснодаре семейка стащила из подъезда новогодний фонарь

В Краснодаре семейка стащила из подъезда новогодний фонарь (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2021 08:59
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   кража   краснодар   подъезд   семейка   семейство   фонарь   
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В Краснодаре женщина с детьми поздним вечером вломилась в подъезд жилого дома, сломав дверной магнит. На этом семейство не остановилось. Оно решило забрать с собой декоративный новогодний фонарь, который жители дома оставили в подъезде для красоты.
Какая дружная семейка! Жильцы дома уверены, что этот подъезд был не единственным в её послужном списке.

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Метки: видео   кража   краснодар   подъезд   семейка   семейство   фонарь   
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Alex ASK Час назад
Стерилизовать всех, чтобы не размножались
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pinbalist Полчаса назад
Дети это глина. И что такая мразь из них может слепить?
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Батончик с маком Час назад
Тренируются. Потом квартиры обносить начнут
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Михаил 2 часа назад
каторга и кандалы на 25 лет помогут искоренить привычку воровать у Россиян
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47k
Albert GER 2 часа назад
цыгане
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Дмитрий

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