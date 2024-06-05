"Дома есть кто?"⁠⁠: конфликтный посетитель пункта выдачи

Диалог не задался с самого начала, когда разгневанный мужчина заявил сотруднице, что он "и не таких сшибал". После он попытался получить свой заказ, но никак не мог найти нужный штрихкод, который был в личном кабинете, о чём клиенту сказала сотрудница. В ответ на это мужик утверждал, что личного кабинета у него нет (возможно, он говорил о своём офисе в этот момент).

В итоге грозный клиент начал требовать письменное объяснение об отказе в обслуживании. Огребла не только бедная сотрудница, но и другие посетители, которые не по своей воле были вовлечены во весь этот цирк.