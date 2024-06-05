FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Маркетплейс 58 постов • 2 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Маркетплейс
"Дома есть кто?"⁠⁠: конфликтный посетитель пункта выдачи

"Дома есть кто?"⁠⁠: конфликтный посетитель пункта выдачи

Автор:
05 июня 2024 06:03
Сообщество : Маркетплейс
Метки: Видео   Россия   екатеринбург   конфликт   люди   маркетплейс   пункт выдачи   
2074
1
1

В Екатеринбурге мужчина устроил скандал в пункте выдачи маркетплейса из-за того, что ему не отдавали заказ. Под раздачу попали все: сотрудница пункта выдачи и случайные клиенты.

Диалог не задался с самого начала, когда разгневанный мужчина заявил сотруднице, что он "и не таких сшибал". После он попытался получить свой заказ, но никак не мог найти нужный штрихкод, который был в личном кабинете, о чём клиенту сказала сотрудница. В ответ на это мужик утверждал, что личного кабинета у него нет (возможно, он говорил о своём офисе в этот момент).
В итоге грозный клиент начал требовать письменное объяснение об отказе в обслуживании. Огребла не только бедная сотрудница, но и другие посетители, которые не по своей воле были вовлечены во весь этот цирк.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Маркетплейс"
Метки: Видео   Россия   екатеринбург   конфликт   люди   маркетплейс   пункт выдачи   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
GROMOZEKA 2 часа назад
Из жизни неполноценных.
Бедные сотрудники ПВЗ.
С какими только даунами им не приходится общаться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
791
Шурман Полминуты назад
Пускай к нам приезжает ему арабы по епальнику сразу настучат , у нас если тебе домой не смогли доставить посылку то отвозят ее в пункт выдачи а это как правило арабы и сидят они там не по одному а толпой :) там даже самый агрессивный станет ягненком :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
143
rr Полчаса назад
Жирную свинью за яйца подвесить, по другому заверещит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
Элек Мек 36 минут назад
Жирный,неадекватный дебил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53
Анечка 36 минут назад
Он реально неадекватный. Надо полицию вызывать и пусть ему объясняют,как себя надо вести.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Дмитрий 40 минут назад
Вроде весна прошла. Лето настало. А де...лов не убывает. Боевой хомячок!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
мемфрид 41 минуту назад
Тяжко нынче быть тупым
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
260
Самуил Маршак 41 минуту назад
Мордастенький и губастенький дебил!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Отвратительный Мужик 47 минут назад
Скуф
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Аркадий 49 минут назад
По поведению или депутат или мент, точно какой-то чиновник.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Тимур 51 минуту назад
Ужас!!! Если бы не видеозапись, в это сложно было поверить.
Человек реально думает, что ему все должны и его поведение останется безнаказанным.
Исходя из внешнего вида, он и к себе-то не лучшим образом относится, благо с таким телом долго не живут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
666
kost 55 минут назад
В принципе понять можно, парень бросил, гейпарады запретили...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Yàlìshān dà Час назад
Рожа и поведение бывшего полицейского.
А в целом по ситуации, это наша с вами лень рождает безнаказанность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алекс Час назад
мразота ....неадекватная
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Владимир Час назад
Да самотык заказал себе большой, а ему не отдают... Вот и истерит...
Заднеприводный альфа-полупокер..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
623
Corkscrew Час назад
Такое ощущение, что все неадекватные теперь еще и во всяких ПВЗ пасутся кроме сбера и т. п., где они могут поскандалить и над персоналом покуражиться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
446
deadDEVIL Час назад
Истеричка!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Сергей Час назад
Обычное быдло.
Жена не дала, любовница послала, сын двоечник, дочь залетела! На ком-же ему ещё оторваться?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Sania Час назад
Видимо стоит вернуть принудительное лечение препаратами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
РАТНИК 2 часа назад
Захотелось бейсбольной битой каждый участок телла недомужика превратить в фарш.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
Hitokiri 2 часа назад
А че не вызвали никого? Он же в полном неадеквате.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 комментариев
Показать ещё
Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3690 постов (3659 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

668267



Другие посты автора
Популярное в сообществах
13 причин, по которым Австралия делает этот мир особенным
13 причин, по которым Австралия делает этот мир особенным
В Москве дети мигранта втроём избивали мальчика на глазах у своего отца
В Москве дети мигранта втроём избивали мальчика на глазах у своего отца
Набирающие популярность в сообществах
Стоп-кадр
Стоп-кадр
Коубы , Спасение
Коубы , Спасение
Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80%
Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80%
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Записка из детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересно#забавно#кот#история#Москва#Автовсячина#смертельное ДТП#пешехода сбили
#животные#машина#автомобили#Юмор#аварии#интересное#кошка#новости#собака#факты
#в мире#люди#Прикол#авто аварии#ДТП#позитив#улыбнуло#маразм#СУД#дети
Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80% Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80% Массовая драка на пакистанской свадьбе попала на видео&nbsp; Массовая драка на пакистанской свадьбе попала на видео  Сотрудница кофейни набросилась с кулаками на своих коллег Сотрудница кофейни набросилась с кулаками на своих коллег «В ней не будет победителей, только проигравшие»: американцы смоделировали ядерную войну между Россией и США «В ней не будет победителей, только проигравшие»: американцы смоделировали ядерную войну между... Пилот несколько лет доставал женщину полетами над её домом Пилот несколько лет доставал женщину полетами над её домом В Челябинске девушка окатила кипятком одного из гостей на тусовке В Челябинске девушка окатила кипятком одного из гостей на тусовке

На что жалуетесь?

Вернуться