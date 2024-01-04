Котёнок стащил обувь хозяина

Пушистый проказник воспользовался возможностью и стащил тапку хозяина.
Котики, несмотря на свою ангельскую внешность, ужасные воришки и хулиганы. Глазом моргнуть не успеешь, а пушистый проказник уже что-то стащил. Котик из видео решил забрать вкусняшку из тарелки и прихватить с собой тапку.
И если воровство еды еще можно было объяснить, то кража обуви не поддаётся никакому логическому объяснению. Возможно, котейка из вредности стащил тапку, а может решил, что это прекрасная игрушка.
В любом случае человек остался без тапки, и в следующий раз ему точно следует угостить котиков чем-нибудь более вкусным, чтобы не ходить по улице босиком.
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