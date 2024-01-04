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Сообщество Без кота и жизнь не та 1893 поста • 493 подписчика подписаться
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Котёнок стащил обувь хозяина

Котёнок стащил обувь хозяина

Автор:
04 января 2024 09:16
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   котё   котёнок   кража   
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Пушистый проказник воспользовался возможностью и стащил тапку хозяина.

Котики, несмотря на свою ангельскую внешность, ужасные воришки и хулиганы. Глазом моргнуть не успеешь, а пушистый проказник уже что-то стащил. Котик из видео решил забрать вкусняшку из тарелки и прихватить с собой тапку.

И если воровство еды еще можно было объяснить, то кража обуви не поддаётся никакому логическому объяснению. Возможно, котейка из вредности стащил тапку, а может решил, что это прекрасная игрушка.

В любом случае человек остался без тапки, и в следующий раз ему точно следует угостить котиков чем-нибудь более вкусным, чтобы не ходить по улице босиком.


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Метки: Видео   Прикол   животные   котё   котёнок   кража   
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4  комментария
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67
sioma08 56 минут назад
Тапку?!
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4k
Владимир 11 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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Alex Chebrikov

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