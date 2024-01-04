Котёнок стащил обувь хозяина

Котики, несмотря на свою ангельскую внешность, ужасные воришки и хулиганы. Глазом моргнуть не успеешь, а пушистый проказник уже что-то стащил. Котик из видео решил забрать вкусняшку из тарелки и прихватить с собой тапку.

И если воровство еды еще можно было объяснить, то кража обуви не поддаётся никакому логическому объяснению. Возможно, котейка из вредности стащил тапку, а может решил, что это прекрасная игрушка.