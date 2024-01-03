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Польский шахматист отказался пожать руку россиянину на чемпионате мира

Польский шахматист отказался пожать руку россиянину на чемпионате мира

Автор:
03 января 2024 10:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Денис Хисматуллин   Ян-Кшиштоф Дуда   в Узбекистане   в мире   люди   новости   обиженка   рукопожатие   щахматы   
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Поляк Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожать руку россиянину Денису Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде (Узбекистан).

Когда Хисматуллин подошел к столу и протянул руку, Дуда жестом отказался от рукопожатия.

П

артия завершилась ничьей. Если бы российский шахматист подал жалобу, то поляка могли бы дисквалифицировать, это предусмотрено регламентом, однако Хисматуллин не стал этого делать.


Дуда занял 10-е место в соревнованиях по блицу, а Хисматуллин не попал в топ-10.


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Метки: Видео   Денис Хисматуллин   Ян-Кшиштоф Дуда   в Узбекистане   в мире   люди   новости   обиженка   рукопожатие   щахматы   
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14  комментариев
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7k
Умница-красавица Час назад
Вот так, умение хорошо играть в шахматы- еще не признак ума. Впрочем, Каспаров это давно доказал
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42k
Aleks 2 минуты назад
дудА он и в Узбекистане дудА...
Хисматуллин зря такое великодушие проявил. Надо было подавать протест, регламент есть регламент.
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18k
RDen 7 минут назад
ну отказался...ну подтведил свою убогость...от нас не убудет, а он позорщик
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12k
Властелин 16 минут назад
Таковы инструкции.
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50k
Элек Мек Полчаса назад
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50k
Элек Мек Полчаса назад
Курва польская.
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5k
Григорий Полчаса назад
надеюсь пшека больше не пригласят!
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1k
Дмитрий 37 минут назад
Хорошо что так вышло, наш гроссмейстер устал бы потом руку от говна отмывать.
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22k
Killgrave 54 минуты назад
Подать руку поляку все равно что падаль потрогать.
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53k
Андрей Час назад
Надо было подать жалобу на эту польскую фашистскую свинью.
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