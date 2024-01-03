Польский шахматист отказался пожать руку россиянину на чемпионате мира

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Поляк Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожать руку россиянину Денису Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде (Узбекистан).
Когда Хисматуллин подошел к столу и протянул руку, Дуда жестом отказался от рукопожатия.
П
артия завершилась ничьей. Если бы российский шахматист подал жалобу, то поляка могли бы дисквалифицировать, это предусмотрено регламентом, однако Хисматуллин не стал этого делать.
Дуда занял 10-е место в соревнованиях по блицу, а Хисматуллин не попал в топ-10.
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Метки: Видео Денис Хисматуллин Ян-Кшиштоф Дуда в Узбекистане в мире люди новости обиженка рукопожатие щахматы
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Хисматуллин зря такое великодушие проявил. Надо было подавать протест, регламент есть регламент.