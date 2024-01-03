Польский шахматист отказался пожать руку россиянину на чемпионате мира

Когда Хисматуллин подошел к столу и протянул руку, Дуда жестом отказался от рукопожатия.

П

артия завершилась ничьей. Если бы российский шахматист подал жалобу, то поляка могли бы дисквалифицировать, это предусмотрено регламентом, однако Хисматуллин не стал этого делать.





Дуда занял 10-е место в соревнованиях по блицу, а Хисматуллин не попал в топ-10.