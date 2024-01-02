В Казахстане произошло массовое нападение на ёлку из шоколада

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Толпа ломанулась хватать лакомство, расталкивая друг друга, сломя голову. Люди хватали по 4-5 плиток бесплатного шоколада на одного человека.
Этим концертом по заявкам ужаснулся один из наблюдателей, печально подытожив словами «Вот такие у нас жители»…
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