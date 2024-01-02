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В Казахстане произошло массовое нападение на ёлку из шоколада

В Казахстане произошло массовое нападение на ёлку из шоколада

Автор:
02 января 2024 10:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Казахстан   елка   жадность   халява   шоколад   
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Толпа ломанулась хватать лакомство, расталкивая друг друга, сломя голову. Люди хватали по 4-5 плиток бесплатного шоколада на одного человека.

Этим концертом по заявкам ужаснулся один из наблюдателей, печально подытожив словами «Вот такие у нас жители»…

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Метки: Видео   Казахстан   елка   жадность   халява   шоколад   
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3  комментария
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12k
Властелин 2 минуты назад
Да это ещё культурно.
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6k
Pashuta 16 минут назад
Алматинский Арбат туда как правило все с аулов да пригородов и едут чтоб по городу погулять...
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6k
Евгений Д Полчаса назад
Голодные и на халяву падкие
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